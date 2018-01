Tunisie: La Saydia à l'épreuve du déplacement

L'enjeu pour le quatuor traditionnel qui animera la course au titre dans le reste des étapes décisives de l'épreuve est de terminer la phase initiale sur une bonne note, voire la première place.

Pour le reste des équipes dans les deux poules, concernées désormais par le maintien, l'octroi de la troisième place galvanise certaines, alors pour les autres, il s'agira de soigner leur classement.

La neuvième et avant dernière journée semble favorable pour le leader de la poule A, le CS Sfaxien, et son dauphin l'Etoile du Sahel en dépit de leur déplacement respectivement à Jendouba et à La Soukra. Bien armés et largement supérieurs, Clubistes de Sfax et Etoilés devraient engranger une nouvelle victoire au détriment des Mouloudiens de Bousalem et des Aviateurs. Scénario attendu qui n'apportera aucun changement au tableau de la première poule. UST Sfax étant exempte.

Dans la seconde poule, le leader Espérance de Tunis fera tout à l'heure ses adieux à la première phase puisqu'il sera exempt lors de la prochaine et ultime journée.

Les «Sang et Or» ne lâcheront certainement pas prise à domicile face à l'irrégulière formation marsoise incapable de faire le poids devant les grands. La victoire paraît dans les cordes de l'EST et permettra à l'équipe de terminer première mais pas seule. Saydia n'a pas dit son dernier mot.

Le club banlieusard affiche un désir ardent pour rejoindre son principal rival en tête. D'abord, il lui faudra cet après-midi passer sans encombre le cap de Kélibia, et dominer à domicile l'ASPTT Sfax dans la journée de clôture. Cette hypotèse n'est pas à exclure et exigera le recours au calcul du coeffecient des sets average pour savoir qui de l'EST ou de la Saydia s'emparera de la première place.

L'on s'attend cet après-midi à une réaction banlieusarde après le dernier revers subi à domicile face à l'EST, alors que l'espoir persiste chez les Kélibiens pour renouer avec la victoire et faire la preuve que la défaite de la journée précédente à Sfax devant les Postiers ne constitue qu'un incident de parcours.

Programme

Tunis (salle Zouaoui)

16h00 : EST-ASM (Ben Chikha-Kssila)

La Soukra

15h00 : TAC-ESS (Nemsi - Ben Fadhla)

Jendouba :

16h00 : MSB-CSS (Grari-Sayed)

Kélibia

16h00 : COK-SSBS (Saïda - Wafi Heïfa)