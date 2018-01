Sénégal: Suspension des permis de coupe du bois en Casamance - Des acteurs doutent de l'efficacité de la mesure

Et de souligner la lenteur dans l'application de la mesure du Président, car jusqu'au matin du vendredi les secteurs forestiers n'ont pas reçu un écrit (arrêté ou circulaire) qui fait force de loi interdisant cette coupe. «D'où vient la lenteur ? Du Ministère ? De la Direction des Eaux et Forêts ? Je donne ma langue au chat. En tout cas un simple communiqué de CM ne peut faire force de loi. Sinon les permis de coupes de 2017 restent toujours valables».

Tidiane Ndiaye, SG du conseil départemental de Médina Yéro Foulah de souligner : « Je n'y crois pas pour la bonne et simple raison que la fourniture d'énergie dans notre pays est tributaire à plus de 80% du bois d'énergie. Bientôt, nous entendrons les hurlements de certains acteurs, grands fossoyeurs de nos forêts. Et... Et le Président va reculer. Certainement, les combines souterraines ont-elles démarrées», dit-il. Avant de faire des propositions concrètes à savoir : «convoquer l'ensemble des Présidents de conseil départemental à une réunion à l'absence des services forestiers, dissoudre toutes les coopératives ou associations qui travaillent dans l'exploitation du bois. Revoir le code forestier à la lumière des propositions faites par les anciennes régions et initier un grand programme d'aménagement des forêts avec comme porte d'entrée les collectivités locales avec une convention tripartite : conseil départemental-IREF- Partenaires».

