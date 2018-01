Tunisie: «Islam et émancipation de la femme - le combat de Cheikh Salem Ben Hamida»

Paru en langue arabe au mois d'août dernier, «Islam et émancipation de la femme : le combat de cheikh Salem Ben Hamida», écrit par le journaliste et ancien rédacteur en chef à l'agence TAP, Sahraoui Gamaoun, a été traduit en français par le journaliste et ancien rédacteur à la TAP, Mohamed Ben Ezzeddine.

Le livre brosse le portrait de cheikh Salem Ben Hamida, surnommé le philosophe du Sahel, un des pionniers du mouvement de réforme sociale et du combat de libération de la femme en Tunisie, aux côtés de son élève et disciple Tahar Haddad. Il analyse sa pensée et ses écrits ainsi que sa personnalité en tant que zeitounien libéral, nationaliste, syndicaliste, et un humaniste tolérant, chantre du dialogue entre les civilisations.

A travers 157 pages de moyen format, le livre souligne le rôle précurseur joué par la Tunisie qui a pu, grâce à cet héritage moderniste de ses savants, avancer sur la voie d'un modèle social d'avant-garde, adapté au monde contemporain en promulguant au lendemain de l'Indépendance un code progressiste du statut personnel qui demeure unique en son genre dans le monde arabo-islamique, faisant de ce pays un creuset de modernisme et de lumières en terre d'Islam.

A noter que l'auteur avait publié son premier ouvrage intitulé «Le mouvement réformiste et moderniste tunisien» en 2012. En 2014, il a publié un deuxième livre «Femmes leaders dans la civilisation arabo-islamique : de Kairouan à Bagdad». En 2016, il a publié «Agence TAP : pour une information objective et pluraliste», et ce, à l'occasion de la célébration du 55e anniversaire de l'agence. Le livre a été traduit en français par trois anciens rédacteurs en chef retraités de l'agence, et publié la même année.

L'auteur se penche actuellement sur la rédaction d'un nouvel ouvrage sur le bilan critique de l'héritage de Habib Bourguiba et de Hédi Nouira en matière de choix politiques et économiques de l'un et de l'autre avec leur cortège de réussites et de déceptions durant les six décennies de l'Indépendance. «L'expérience de traduction du texte initial va être rééditée», a-t-il affirmé en conclusion.