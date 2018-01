Tunisie: «Garantir la réussite du Mondial»...

Il est aujourd'hui primordial, selon le Forum tunisien des droits économiques et sociaux (Ftdes), de… Plus »

De son côté Mehrez Boussayène a profité de sa présence pour encourager ce genre de manifestations en Tunisie : «Ce sera une opportunité pour nos jeunes de se préparer pour les Jeux olympiques de 2020 et aussi 2024. Nous participons à cette organisation et nous allons consolider nos relations avec cette fédération qui n'a cessé de vulgariser son sport. Nous allons travailler la main dans la main pour l'essor de ce sport olympique en dépit de la dernière gaffe de Oussama Oueslati qui a été très mal encadré».

«Avec la collaboration de la tutelle et du Cnot, nous allons mettre tout en œuvre pour garantir la réussite de cet événement qui, en plus de son caractère sportif, aura une dimension touristique, culturelle et économique, puisque nous allons inviter des hommes d'affaires pour suivre ces championnats et rencontrer leurs homologues tunisiens pour associer leurs idées», a encore souligné Ahmed Gaâloul.

