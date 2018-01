Tunisie: Hausse des fonds octroyés

Les fonds alloués à la lutte contre la tuberculose bovine dans le gouvernorat de Béja ont triplé, cette année, passant de 100 mille dinars en 2017 à 350 mille dinars en 2018.

Cette maladie touche 4% des troupeaux de vaches élevées dans la région qui compte 55 mille têtes bovines en 2017 contre 59 mille en 2016. Le bétail est en baisse à cause de la propagation des maladies et de la contrebande, a indiqué Ismail Rehimi, chef de la Direction de la production animale au commissariat régional à l'agriculture (Crda) à Béja,

Il a rappelé qu'une stratégie de lutte contre la tuberculose bovine a été mise en place depuis le début de 2018 et se poursuivra jusqu'à 2032 dans le but de renforcer le contrôle du bétail auprès des éleveurs et dans les abattoirs et éradiquer cette maladie.

La tuberculose bovine (TB) est une maladie animale chronique due à une bactérie qui est étroitement apparentée à la bactérie responsable de la tuberculose humaine et aviaire. Cette maladie touche principalement les bovins mais peut frapper pratiquement tous les mammifères, provoquant une détérioration de l'état général, le plus souvent de la toux, et entraînant, à terme, la mort. Elle peut être transmise à l'homme dans certaines conditions.