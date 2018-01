Tunisie: Sensibilisation, formation et pratiques

Dans le cadre de son projet artistique «Tawassel : sensibilisation à la formation et pratiques en danse», l'association tunisienne pour la danse « Hayyou'Raqs» a invité l'artiste américaine Nita Little pour le stage « Tawassel & Guest», destiné à des danseurs amateurs, professionnels et en voie de professionnalisation, afin de transmettre son expérience de la Danse Contact Improvisation.

A cette occasion, le public pourra découvrir le processus de travail et l'expérience vécue par les danseurs lors de ce stage. Après une présentation dansée, des échanges ont été effectués avec l'artiste américaine Nita Little et les danseurs autour de la pratique de la danse contact. La rencontre se poursuivra avec la projection du film «An intimate dance : journeys throught movement and touch» de Sanford Lewis.

Le projet Tawassel est soutenu par le fonds d'aide à la création artistique et littéraire du ministère des Affaires culturelles, l'ambassade des Etats-Unis et la fondation Kamel-Lazaar avec la contribution de l'Institut français de Tunisie (IFT).

«Tawassel» est un projet de sensibilisation à la formation et pratiques en danse conçu et imaginé par l'association «Hayyou'Raqs» pour contribuer partiellement à renforcer l'offre de formation en Tunisie. Dans un premier temps, le projet s'adresse aux danseurs professionnels ou en voie de professionnalisation et consiste à leur proposer des sessions de cours, ateliers ou stages pratiques et/ou théoriques. L'ambition est de proposer un programme de pratiques qui soit le plus régulier et le plus diversifié possible en matière d'intervenants (artistes et pédagogues nationaux et internationaux) et de techniques (classique, jazz, contemporaine, traditionnelle, hip-hop).

Les danseurs amateurs de niveau avancé sont également invités à bénéficier de ces sessions pratiques.

Créée officiellement le 25 janvier 2014, l'association Hayyou'Raqs (Saluez la Danse, Cité de la Danse, ou encore Vivante la danse) a pour objectif de promouvoir et de contribuer au développement du secteur de la danse en Tunisie. Sa mission spécifique est de proposer des opportunités de rencontres et de formation à travers des échanges culturels et artistiques sur le territoire tunisien en faveur des danseurs tunisiens.

En effet, face à un état des lieux fragile et précaire, l'association souhaite faire vivre ce patrimoine immatériel et universel, en lui donnant toute sa légitimité et ainsi participer à créer une existence autonome de cette pratique et de cet art en Tunisie, où la demande, de toutes parts, citoyens, artistes, amateurs et professionnels, est de plus en plus forte.