Madagascar: Affaire Houssine Arfa - « Circulez, il n'y a rien à voir ! »

C'est une fin de non recevoir que le régime, par l'intermédiaire de son ministre des Affaires étrangères adresse aux membres de la presse après leurs interpellations à propos de l'affaire Houcine Arfa. Ce dernier a mis fin à toutes les demandes d'explication faites par ces derniers lors de cérémonie de vœux du corps diplomatique à Anosy.

Affaire Houssine Arfa : « Circulez, il n'y a rien à voir ! »

Il était somme toute légitime de s'interroger sur la véracité des affirmations de cet homme qui a réussi à sortir des geôles malgaches et à rentrer dans son pays d'origine. L'affaire avait de quoi mettre en émoi l'opinion, car elle semblait mettre à nu certaines tares du régime actuel. Après la valse hésitation de ces derniers jours, le pouvoir a donc décidé de tout nier en bloc et traite par le mépris les assertions de cet homme qui a jeté le discrédit sur certains membres du régime. Il ressort de ce qu'il a dit que l'homme n'est pas un conseiller du président de la République et qu'il n'existe aucun décret le mentionnant.

Aujourd'hui, il s'agit de mettre en avant les relations entre les gouvernements français et malgache qui ne seront pas mis à mal par un « individu en cavale » et qui devrait avoir affaire avec la Justice française. Une fois de plus, la raison d'Etat est en train de prendre le pas sur l'exigence de transparence que les citoyens sont en droit d'exiger d'un régime démocratique. La partie française est soumise à des pressions des Malgaches et dans ce cas, elle ne va pas risquer de mettre en jeu ses relations avec eux.

On va voir maintenant quelle suite va être donnée à la demande de l'Etat malgache. Houcine Arfa est certes un justiciable comme un autre, mais il se trouve sur le sol français et même s'il n'est qu'un simple citoyen, il jouit de certains droits et notamment ceux d'être défendu de manière équitable. Aujourd'hui, en tout cas, on a l'impression d'entendre le représentant de l'Etat malgache dire : « Circulez, il n'y a rien à voir ! »