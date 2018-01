Tunisie/Maroc: Faouzi Benzarti s'engage avec le Widad de Casablanca

Il est aujourd'hui primordial, selon le Forum tunisien des droits économiques et sociaux (Ftdes), de… Plus »

L'Union Sportive de Ben Guerdane pourrait passer au prochain tour de la Coupe de la CAF sans jouer le tour préliminaire. Selon les dernières informations, le club du Soudan du Sud, Al Hilal Juba, n'a pas envoyé la liste des joueurs avant le dernier délai (15 janvier) et pourrait être disqualifié. Au prochain tour, le représentant tunisien affronterait le vainqueur entre Asante Kotoko et Casabrazaville du Congo.

L'Etoile Sportive du Sahel sera en déplacement sur le terrain de l'AS Gabès. Le coach Madhoui devra composer sans cinq de ses joueurs. Il s'agit des internationaux qui reviennent du stage avec la sélection au Qatar : Mohammed Amine Ben Amor, Aymen Trabelsi, Hamdi Naguez et Rami Bédoui, en plus du nouveau venu, Mortadha Ben Ouannès.

