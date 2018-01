Madagascar: HCC - « Les fonctions régaliennes de l'Etat ne peuvent pas être déléguées »

Jurisprudence. La HCC de juger « non conforme à la Constitution », l'article 17 de la loi soumise à son contrôle qui dispose que « les autorités compétentes peuvent toutefois déléguer à l'Autorité de régulation des Zones Economiques Spéciales (AZES) certaines de leurs attributions y compris les questions relatives à la délivrance des permis, certificats, autorisations, approbations et enregistrements relatifs à l'emploi, à l'immigration, à la protection de l'environnement, à la sécurité, à l'enregistrement et à l'immatriculation des entreprises, à la fiscalité et aux douanes (... ) ». En s'inspirant de cette décision de la HCC qui fera certainement jurisprudence, le fait de déléguer à la société AMETIS le pouvoir de percevoir le droit de timbre relatif aux visas aux frontières, est contraire à la loi fondamentale.

Souveraineté. Dans sa décision en date du 17 janvier 2018 concernant la loi sur les Zones Economiques Spéciales (ZES), la Haute Cour Constitutionnelle a abondé dans ce sens en considérant que « les attributions de l'Etat en matière de police administrative et/ou relevant des fonctions régaliennes de l'Etat ne peuvent être déléguées ». Et de rappeler que « le principe de la souveraineté de l'Etat est posé par l'article premier de la Constitution et qu'il relève du devoir du juge constitutionnel de le faire respecter ».

