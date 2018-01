Cote d'Ivoire: Insalubrité, nuisances sonores, pollution/ Anne Ouloto - : "Le système de contrôle et de répression sera renforcé"

2017a été une année riche en actions sur le terrain pour le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable. 2018 le sera encore plus. En effet, hier sur l'esplanade des jardins de la cité administrative, la patronne de ce département, Anne Désirée Ouloto, a levé un coin de voile sur les initiatives que mènera son ministère cette année.

A l'en croire, 2018 sera marquée par le renforcement des contrôles et la répression des populations qui se rendront coupables d'incivisme en ce qui concerne le respect de l'environnement. « Pour 2018, nous devons lutter sans relâche contre les incivilités et contribuer à l'avènement de l'Ivoirien nouveau à travers le renforcement de la communication pour un changement social et comportemental des populations.

Pour ce faire, le système de contrôle et de répression sera renforcé avec la création de la police de l'Environnement et la mise en place d'unités mobiles de salubrité sur les grands axes du district autonome d'Abidjan », a-t-elle annoncé. Mais, le ministère ne s'arrêtera pas là. Le service de propreté à Abidjan sera amélioré avec une élimination écologique rationnelle des déchets tout en faisant la promotion du tri et de la valorisation des ordures. Le cadre institutionnel qui souvent freine les actions du ministère sera aussi renforcé ainsi que la coordination des activités pour une planification unique, cohérente et concertée.

Au plan des ressources humaines, Anne Ouloto a annoncé le renforcement des capacités des directeurs régionaux. Bien avant cette intervention, c'est la directrice des Ressources humaines, Mme Djebry Valérie, qui présentait les acquis de 2017. Il s'agit entre autres de la mise en route de l'opération nationale « le Grand ménage », de la signature de deux conventions avec des entreprises pour l'amélioration de la propreté à Abidjan, la création de l'Agence nationale de gestion des déchets, la construction de centres d'enfouissement technique et la participation de la Côte d'Ivoire à la 23ème Conférence des parties sur le climat ( Cop 23) à Bonn en Allemagne.