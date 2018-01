" (... ) Le gouvernement ivoirien respectera en toute responsabilité ses engagements ». C'est l'assurance qu'a donné jeudi dernier le ministre de la Fonction publique, le Général Issa Coulibaly, aux syndicats signataires de la trêve sociale. Ce, lors de la cérémonie de présentation de vœux à son endroit à l'Ecole nationale d'administration (ENA) d'Abidjan.

Il a exprimé sa reconnaissance aux différents syndicats du secteur public pour avoir fait confiance au gouvernement en respectant la trêve sociale. Le ministre a profité de cette occasion pour inviter ses collaborateurs à faire du travail un sacerdoce à l'effet de tirer la Côte d'Ivoire vers l'émergence à l'horizon 2020. Le premier responsable de la Fonction publique a également exhorté à s'inspirer de la vision du Président Alassane Ouattara de « bâtir une administration publique moderne qui, à l'instar du secteur privé, intègre la performance et la culture du résultat ».

Aussi a-t-il assuré de son engagement à travailler pour un assainissement du secteur afin de créer un cadre propice à l'exercice de leurs activités qui contribuent, pour beaucoup, à l'équilibre socioéconomique de la Côte d'Ivoire. Mais pour y parvenir, le patron de l'administration publique ivoirienne a invité les fonctionnaires à observer certaines règles qui garantiront ce service public de qualité. Il s'agit entre autres de l'exécution du service avec célérité, rigueur et professionnalisme ; du traitement des usagers avec politesse et considération et du respect de la hié- rarchie.

En tout cas, pour 2018, le ministre de la Fonction publique a décidé de mettre l'accent sur la rigueur et une réelle conscience professionnelle afin de mettre fin à certaines images dévalorisantes qui ternissent l'énorme travail abattu à la Fonction publique. « Engageons-nous donc à œuvrer pour que cette nouvelle année 2018 soit le couronnement de notre ambition à donner à l'administration de la Fonction publique la place qui est la sienne » a-t-il lancé à ses collaborateurs.

Avant d'annoncer que les dossiers du premier mandatement pour les nouveaux fonctionnaires et ceux concernant la retraite et la pension seront dorénavant traités avec célérité. Afin que dans des délais raisonnables, les concernés puissent avoir leurs documents. Le plan d'actions prioritaires du ministère n'est pas passé sous silence. Issa Coulibaly a indiqué que le plan vient d'être adopté par le gouvernement.

Ses axes prioritaires, at-il fait remarquer, s'articulent autour de la validation de l'avant-projet du Statut général de la Fonction publique et les textes subséquents, d'assurer le renforcement des capacités des fonctionnaires et l'élaboration du Code de déontologie de l'agent de l'administration publique ivoirienne et l'élaboration du référentiel des emplois. « Ce plan nous engage tous à plus d'ardeur au travail » a-t-il galvanisé. Le directeur des ressources humaines de la Fonction publique, Lassina Sanogo, a engagé tous les fonctionnaires et agents à s'approprier la vision du ministre.