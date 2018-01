Tunisie: Franchir un cap

L'USM, qui a décidé de maintenir la totalité de son effectif de la phase aller et qui a été renforcée par un seul joueur en l'occurrence Mohamed H. Dziri le milieu défensif d'Ittihad Jbeniana (3e dévision), sera tout à l'heure à l'épreuve d'un déplacement des plus difficiles à Radès pour affronter le CA, avide de rachat. Une reprise difficile pour la bande à Kasri qui a bien profité de la trêve hivernale pour préparer comme il se doit cette deuxième partie du championnat qui sera âprement disputée.

En plus des séances d'entraînement biquotidiennes axées aussi bien sur le volet physique que technico-tactique, les camarades du nouveau stratège H. Messaïdi ont disputé deux tests soldés par un nul contre la sélection namibienne et une défaite face à Ittihad de Tripoli (0/2). Au cours de ces deux matchs, Kasri a procédé à un turn-over de son effectif pour voir à l'œuvre quelques jeunes talents issus de l'élite, en l'occurrence Sakly, Ayed Mejbri, Tka et Ben Romdhane accrédités tous d'un rendement encourageant et qui leur a valu de signer leur premier contrat de cinq ans avec les «Bleus».

«Injecter du sang neuf à la première équipe reste la meilleure façon d'assurer la relève», a précisé S. Kasri pour qui «ces jeunes joueurs pétris de qualités devraient travailler dur pour s'imposer. Concernant notre match contre le CA qui reste toujours un adversaire redoutable, notre tâche ne sera pas de tout repos et il nous faudrait beaucoup de cran, de vivacité et notamment d'application pour espérer passer ce cap sans dégâts. Tout a été minutieusement préparé et les joueurs sont conscients de la difficulté de la tâche pour sortir un grand match».

Gbala de retour,

Messaïdi meneur de jeu...

Kasri, qui a minutieusement préparé ce déplacement difficile, récupérera son milieu défensif l'Ivoirien Gbala, absent contre le CSS pour avoir totalisé trois avertissements.

Très utile dans la récupération, Gbala formera avec Sabbahi combatif à souhait l'entrejeu appelé à gagner la bataille du milieu, clé de réussite de ce match qui sera indécis et ouvert. Leur travail de sape sera fignolé par le nouveau meneur de jeu Messaïdi très inspiré et clairvoyant dans la dernière passe. Son travail de transition et de reconversion devrait être mis à profit par le trio de pointe composé d'Essifi très fort dans le jeu aérien, Kabbou très rapide sur le contre et Ben Hassine très opportuniste.

Ce trio très complémentaire sera capable par son jeu en mouvement de déstabiliser l'arrière-garde adverse pour espérer trouver la faille au moment opportun. La défense, l'une des meilleures du championnat à mi-parcours avec seulement sept buts encaissés, sera articulée autour de l'excellent Bédéri de retour du stage de Qatar. Mechmoum occupera le flanc droit, celui de la gauche sera animé par Ben Romdhane, préféré à Timoumi.

Quant à Hichri qui a bénéficié d'une bonne préparation avec l'EN à Doha, il sera associé à Dziri pour former la charnière centrale appelée à être vigilante et hermétique pour espérer bloquer la machine clubiste... C'est avec une formation au complet portée carrément à l'offensive que l'USM, grande révélation de l'aller, partira à l'assaut d'un CA décidé plus que jamais à rompre avec les mauvais résultats de l'aller... Une chaude empoignade en perspective... !

Formation probable : Bédéri, Mechmoum, Ben Romdhane (Timoumi) Dziri, Hichri, Gbala, Sabbahi (Hadda), Messaïdi (Mosrati), Ben Hassine (Anan), Essif, et Kabbou.