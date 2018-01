Cote d'Ivoire: Révoqué du comité executif de la Fif - Malick Tohé donne sa version des faits

Une réunion de travail a eu lieu le vendredi 19 janvier, au ministère de l'Intérieur et de la… Plus »

S'il affirme ne jamais se dérober quand il s'agit de donner des compléments d'informations sur des sujets posés par le comité exécutif parce que «respectueux des procé- dures», le conférencier «se réserve le droit de prendre les dispositions idoines pour rétablir la véracité des faits me concernant». En revanche, dénonce-t-il, «ce que je n'accepte pas c'est la désinformation et la «manipulation».

«Affirmer que je n'ai pas daigné me présenter pour me faire entendre, ce qui est loin de la réalité et déduire que ce défaut est à considérer comme un aveu de culpabilité, est une affirmation grave que je ne saurai laisser prospérer», déclare Malick Tohé.

Le 10 janvier, ajoute-t-il, une autre convocation par courrier électronique lui a été adressée pour une réunion le 12 janvier avec pour unique point à l'ordre du jour «ma révocation provisoire». «J'étais accusé ni plus ni moins de participer à une entreprise de déstabilisation de la FIF, pour en être l'une des chevilles ouvrières», précise-t-il. Le vice-président de la FIF avance avoir reçu une autre convocation, le 11 janvier, par exploit d'huissier. Malgré que cette mission de l'huissier n'ait pas été accomplie conformément aux articles 247 et 250 du code de procédure civile (la convocation a été délaissée à son domicile en son absence), déplore-t-il, il saisit la FIF par exploit d'huissier pour demander le report de cette réunion.

Cinq jours après cette sanction, le mis en cause est monté au créneau. Malick Tohé s'est insurgé, mercredi à Abidjan lors d'un point de presse, contre une «affirmation grave que je ne saurai laisser prospérer». Assisté de son avocat Me Souleymane Diallo, il ne nie pas avoir été convoqué. Mieux, il a brandi les copies des différentes correspondantes échangées avec l'instance fédérale dont celle du 8 janvier.

