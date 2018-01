Tunisie: L'Isie se prononcera la semaine prochaine

Le secrétariat d'Etat aux Affaires locales et de l'Environnement représente l'autorité de tutelle en charge des délégations spéciales et un trait d'union entre le gouvernement et l'Isie.

Face à la désignation du secrétaire d'Etat aux Affaires locales et de l'Environnement, Chokri Ben Hsine à une pareille responsabilité partisane, Anis Jarboui a tenu à préciser que l'Isie va examiner la question et prendre les mesures nécessaires à ce sujet.

Le mouvement Nida Tounès avait annoncé le 10 janvier 2018 la création d'un Conseil national en charge du suivi des élections municipales et de l'accompagnement des listes électorales du parti et la désignation de 29 délégués au sein des différentes coordinations régionales du parti pour assurer le suivi des élections municipales.

Cette précision intervient sur fond des correspondances adressées par le mouvement «Echaâb», le parti «Al-Jomhouri» et le mouvement «La Tunisie d'abord» à l'Isie pour l'avertir de l'attribution par le mouvement Nida Tounès à des membres du gouvernement (ministres et secrétaires d'Etat) des responsabilités partisanes en rapport avec les prochaines échéances électorales.

