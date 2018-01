Madagascar: Andry Rajoelina - « Je proposerai des solutions »

interview

Midi : Qu'est-ce que vous aviez fait durant ces quatre ans ?

Andry Rajoelina: « Par sagesse, je me suis volontairement abstenu de faire des déclarations politiques, mais je n'ai jamais cessé de chercher des solutions que notre pays attend. C'est ainsi que j'ai parcouru les quatre coins du globe. J'ai donc participé, entre autres, à différentes réunions stratégiques pour le développement. Dans ce cadre, j'ai eu le bonheur de rencontrer et de m'entretenir avec différentes personnalités de renom de diverss horizons. J'ai également animé et pris part à des forums afin de trouver des solutions durables pour le redressement de Madagascar».

Midi : Où en êtes-vous actuellement ?

A.R : « Humblement, après ces années de travaux de réflexion et d'études approfondies dans plusieurs domaines de développement pour Madagascar, avec des experts nationaux et internationaux, je suis en mesure de vous annoncer que des solutions concrètes et pérennes sont établies. Des projets ont été élaborés minutieusement, afin que notre Grande Ile rattrape enfin son retard. C'est la raison pour laquelle j'ai fondé « Initiative pour l' « Emergence de Madagascar » ou IEM, car il est grand temps pour nous de proposer aux Malagasy et de mettre en œuvre des solutions pérennes et efficaces et se donner un nouveau départ .»

Midi : Pouvez-vous être plus explicite par rapport à cette Initiative ?

A.R : « Cette initiative apportera des idées phares, des projets d'envergure comme moteur de croissance, pour le développement des secteurs clés de l'économie impactant sur la vie sociale de la population, afin de transformer notre vision en action. C'est ainsi qu'une plateforme de concertation rassemblant des experts nationaux et internationaux, des personnalités engagées, des partenaires techniques et financiers, des fonds d'investissement, ainsi que de toutes les personnes de bonne volonté, en vue d'apporter des solutions concrètes à chaque problème, s'est constituée au sein de Initiative pour l'Emergence de Madagascar »

Midi : Comment comptez-vous faire adhérer les Malgaches à votre Initiative ?

A.R : « Nous sommes tous convaincus que Madagascar est une terre pleine d'avenir, et que son peuple mérite un avenir meilleur, et c'est ensemble que nous allons rendre possible l'Emergence de Madagascar. Et c'est ainsi que j'appelle toutes les personnes de bonne volonté à partager leurs expériences et leurs idées à consolider nos réflexions. »

Midi : Quel est votre pari ?

A.R : « Mon pari est de faire passer Madagascar de sa situation actuelle d'un des pays les plus pauvres au monde à celle d'un des pays émergents en Afrique. Etant encore jeune (... ) je pense à l'avenir de la jeunesse malgache qui constitue les 70% de la population et avec qui je compte bâtir une culture d'excellence, d'entrepreneuriat, de leadership, mais aussi leur fournir un environnement décent face aux problèmes d'éducation, de chômage et de manque de loisirs, etc. ».

Midi : Quand est-ce que vous allez lancer officiellement cette Initiative ?

A.R : « Le lancement officiel - suivi d'un débat - aura lieu la semaine prochaine à Paris avec des personnalités de haut niveau, tant malagasy qu'étrangères ».

Midi : Pourquoi avoir choisi Paris pour lancer votre Initiative ?

A.R : « Pour des raisons pratiques, Paris a été choisi en raison de sa situation géographique par rapport à nos partenaires stratégiques et financiers prêts à nous accompagner et qui se trouvent en Europe et ailleurs : Italie, Grande Bretagne, Allemagne, Suisse, Belgique, Maroc, Tunisie, Canada... Ces derniers veulent prêter main forte à cette Initiative. Quoi qu'il en soit, une série de forums sera à organiser par la suite à Madagascar où tout un chacun pourra exprimer ses idées et avancer ses propositions dans le but de dégager des solutions dans différents domaines ».

Midi : Mais n'y a-t-il pas une perte de confiance de la population à l'endroit des politiques ?

A.R : « Tout le monde est conscient de cette perte de confiance. La majorité se trouve actuellement dans le désarroi et le désespoir total, et elle ne croit plus en l'avenir. Justement, notre devoir c'est de redonner espoir à la population, et de rendre sa fierté au peuple malagasy ».

Midi : Sur un tout autre sujet, êtes-vous un Franc-maçon ?

A.R : « Je suis pour le « vivre ensemble » entre tous les Malgaches. Sans distinction de région, d'origine, d'ethnie, de religion, d'opinion politique. Dans cet esprit et fort des principes fondamentaux et des valeurs morales malgaches basées sur le « Fitiavana, le Fihavanana, le Fifanajana », je respecte l'appartenance morale et spirituelle de chacun ».

Midi : Vous n'avez pas répondu à la question de savoir si vous appartenez à une loge maçonnique

A .R : « Je crois en Dieu. Je suis chrétien. Je ne suis pas franc-maçon. Pourquoi aurais-je honte de le dire si je le suis ? »

Midi : Mais tous ces objets exposés dans votre bureau ne sont-ils pas des signes de ceci ou cela ?

A.R : « Comme vous voyez sur les étagères de ma bibliothèque, un certain nombre d'objets sont symboliques tels que cette mappemonde qui représente toutes les parties de la planète ; cette montre qui donne évidemment l'heure ; ce baobab qui est un arbre endémique de Madagascar ; ces livres avec entre autres titres, « Appel du destin » du Général Charles De Gaulle... »

Midi : Il y a également un obélisque

A .R : « On en trouve aussi au Vatican, au centre de la place Saint-Pierre qui est un haut lieu de la religion catholique romaine à laquelle j'appartiens ».

Midi : Le mot de la fin ?

A.R : « Le développement de Madagascar doit dicter notre vision et nos actions. C'est l'avenir du pays et le bien-être de la population qui doivent être notre priorité ».

Midi : Pour concrétiser vos projets, êtes-vous candidat à la prochaine élection présidentielle ?

A.R : Ma préoccupation actuelle est d'abord d'apporter des solutions pérennes au peuple malagasy sur le plan socio-économique.

Midi : Que pensez-vous de la proposition d'alliance de Marc Ravalomanana ?

A.R : « Je n'ai pas de problème avec Marc Ravalomanana ».