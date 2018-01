Sénégal: Décision du Tas / Réintégration de l'Uso dans la Ligue 1 - La direction donne le feu vert aux «rouges et blancs»

La décision du Tribunal arbitral du sport (TAS) demandant la réintégration de l'Union sportive de Ouakam (Uso) dans les compétitions de la Ligue pro a été bien accueillie par les dirigeants du club. Face à la presse hier, vendredi 19 janvier, les dirigeants de l'Uso se disent prêts à rejoindre le championnat en cours (8ème journée). Selon eux, la balle est maintenant dans le camp de la Ligue sénégalaise de football professionnel et de la Fédération sénégalaise de football pour définir les modalités de réintégration des «Rouges et Blancs».

Après sa réintégration dans ses droits et dans le foot professionnel après une suspension de 5 ans en Ligue 1 par le Tribunal arbitral du sport (Tas), l'Union Sportive de Ouakam a manifesté toute sa satisfaction et se dit prête à faire son entrée dans le championnat 2017-2018 en cours. En conférence de presse hier, vendredi 19 janvier, les dirigeants du club de Ouakam n'attendent que la Fédération sénégalaise de football (Fsf) et la Ligue sénégalaise de football professionnel (Lsfp) pour démarrer le championnat. « On est prêt à participer à cette saison 2017-2018 parce que nous avions interjeté appel pour aller au niveau du Tas et nous croyions fermement que nous allions avoir gain de cause et si nous sommes des dirigeants, nous devrions donc prévoir et on a mis beaucoup de scénarios pour que cette réintégration soit possible », a déclaré le président exécutif de l'Uso Alfred Bathily.

Toutefois, à l'en croire, cette réintégration ne sera pas chose aisée. Et pour cause, après la suspension de l'Uso de la Ligue pro, plusieurs de ses joueurs avaient déjà déposé leurs baluchons dans d'autres clubs. «Il sera difficile que la réintégration soit immédiate mais nous avions pris des dispositions pour pouvoir récupérer nos joueurs en cas de décision positive du Tas et nous sommes même sollicités par d'autres équipes du Sénégal et même hors du Sénégal ». Pour les dirigeants de l'Uso, la balle est donc dans le camp de la Fsf et de la Lsfp de définir la ligne directrice des modalités de réintégration de l'Uso. «Les décisions du Tas sont d'applications immédiates. Il appartient à la Fsf et à la Lsfp de se réunir et de voir les modalités pratiques de la mise en exécution de la décision», a fait savoir l'avocat de l'Uso, Me Moussa Sarr.

Et d'ajouter que «l'Uso n'est pas en conflit avec le Stade de Mbour car toutes les décisions qui ont été rendues par la commission de discipline ainsi que le Tas, c'est l'Uso contre la Lsfp et la Fsf ». En effet, dans le cadre de l'apaisement du football sénégalais, les Ouakamois se disent «preneurs au cas où le Tas lui dit de jouer à huis clos contre le Stade de Mbour».

Abondant dans le même sens, le président de l'Uso invite les sportifs à un esprit de dépassement et de pardon qui est «l'une des vertus du sport».

Pour rappel, la suspension du club de Ouakam était survenue après les incidents du 15 juillet 2017 au stade Demba Diop lors de la finale de la ligue pro, ayant occasionné la mort de 08 supporters du Stade Mbour et plusieurs blessés.