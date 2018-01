Tunisie: Aujourd'hui, le tirage au sort

On remarque l'absence du volley-ball égyptien. Les clubs habitués à l'épreuve, comme Al Ahly, El Jaïech, Ezzamalek et Smouha, ont préféré se concentrer sur la compétition africaine qui aura lieu au mois de mars au Caire.

En dépit du désistement égyptien, ce championnat est censé être attractif, séduisant et spectaculaire. La lutte sera chaude pour la consécration. Les plus en vue sont : le tenant du titre Al Ahly du Bahreïn, conduit par l'entraîneur tunisien Mounir Gara, l'Espérance et l'Etoile, Errayen et El Arabi du Qatar, FAR du Maroc, Borj Bouaririj d'Algérie et Essouihli de Libye. Les autres clubs ne seront pas à Tunis pour faire de la simple figuration, comme Al Ittihad et Al Ahly d'Arabie Saoudite, Ahly Benghazi, Sib et Assalem d'Irak, Speed Ball et Sidpol du Liban, au contraire, ils mettront tout leur poids pour surprendre.

Enfin, un quatuor cherche à acquérir de la maturité et de l'expérience. Il est composé de la Police et Bachmarka d'Irak, Amen du Soudan et Senjel de Palestine.

Chaque équipe connaîtra cet après-midi (à 16h00) ses quatre adversaires du premier tour, à l'occasion du tirage au sort pour la composition des quatre poules de cinq qui sera effectué à Manama, au Bahreïn, en présence des représentants des fédérations nationales des pays concernés. On enchaînera par la suite avec l'ordre des rencontres du tour préliminaire et l'établissement du calendrier général.