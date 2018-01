Tunisie: Une nette amélioration...

L'équipe de Tunisie a mis le diesel dans ce début du tournoi continental : après une victoire étriquée contre le Cameroun la première journée, elle a gagné hier soir avec conviction contre le pays organisateur, le Gabon. Ce n'est pas encore le meilleur de notre sélection, mais c'est une équipe qui, malgré les absences (la dernière est la blessure de Mgaiez forfait et remplacé par Hamza), a fait mieux et a retrouvé son équilibre défensif surtout.

Le match était faible avec beaucoup de ratages. il a fallu un énorme Makram Missaoui, auteur de plus d'une dizaine d'arrêts, pour permettre à la sélection de se détacher. Un début équilibré du tac au tac (4-2, 4-4, 5-5, 6-5), puis Missaoui qui arrête l'élan du Gabon, et qui permet à Bacha, Ben Zayed (un bras qui a du potentiel), Chouiref de mener et de prendre l'ascendant. La différence s'est faite en seconde mi-temps : Jaballah, Belhadj Youssef, Toumi, Boukadida se régalent sur les contres surtout (7 contres réussis), et Missaoui continue son show pour sceller le match. L'écart s'est creusé avec aussi la fraîcheur physique de nos jeunes qui en voulaient plus : 15-9, 17-10, 19-11, 21-14, 24-14).

Equilibre défensif

Le plus important dans cette victoire est que les joueurs de Gerona ont retrouvé un certain équilibre défensif avec le 5-1 qui avance et la forme de Missaoui. Deux matches, deux victoires mais encore des moments de distraction et des difficultés en attaque à la première mi temps. Soussi n'a pas été dans un grand jour, alors que Hosni a été incapable de remplacer Bennour (qui a fait une petite apparition en attendant le second tour). Il faudra jouer plus en mouvement en attaque placée. Les arrières ne sont pas encore montés au créneau. Repos aujourd'hui pour la sélection, en attendant le match de demain contre l'Algérie. De mieux en mieux. C'est le plus à retenir.