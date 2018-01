Cote d'Ivoire: Municipales et régionales - Les élections auront lieu le 28 juillet

L a nouvelle n'est pas encore officielle. Mais c'est désormais certain. Les élections municipales et régionales se dérouleront le 28 juillet. C'est cette date qui a été arrêtée par les autorités, pour le moment, pour les élections locales. Le collège électoral sera convoqué à cette date pour ces élections très attendues par les populations pour le renouvellement de leurs autorités municipales et régionales.

Dans son discours de nouvel an à la Nation, le président de la République avait annoncé que 2018 sera une année électorale. « En 2018, nous continuerons à renforcer notre maturité démocratique et à moderniser notre pays, notamment par la mise en place des différentes institutions telles que prévues par la Constitution de la IIIe République. Oui, nos institutions doivent être fortes et crédibles pour permettre une paix durable et bâtir une Nation forte. A cet effet, nous organiserons en 2018, les élections municipales, régionales et sénatoriales », avait annoncé le chef de l'Etat.

Le président Alassane Ouattara avait révélé que les élections municipales, régionales et sénatoriales se tiendront cette année. Certaines sources avaient fixé la date de ces élections courant avril 2018. Certaines voix s'étaient élevées pour dénoncer une décision qu'elles jugent « précipitée », arguant que, vu le retard accusé par la Commission électorale indépendante, il serait difficile de tenir cette date.

D'autres déploraient plutôt le fait que ces élections auraient dû se tenir en 2020 par souci d'alignement du calendrier électoral aux dates constitutionnelles, comme par le passé. Tous ces arguments n'ont pas été retenus pour des raisons justement constitutionnelles et démocratiques. Les conseillers municipaux et régionaux actuels ont été élus en avril 2013. Pour donc respecter le délai constitutionnel de cinq ans de mandat, il importe au gouvernement d'organiser ces élections cette année, au risque de plonger toutes les collectivités décentralisées dans l'illégalité et l'illégitimité.

La date des élections a été reculée de trois mois, pour permettre certainement à la Commission électorale indépendante de procéder au recensement des nouveaux électeurs, à la révision de la liste électorale et les dispositions pratiques pour une organisation efficiente du scrutin. Les candidats aux postes de maires et de présidents de Conseil régional ont donc jusqu' à six mois pour affûter leurs armes et peaufiner leur stratégie de reconquête pour certains et de conquête pour d'autres.