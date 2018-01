Cote d'Ivoire: "Serge Beynaud, mélodies d'une vie" - Constant Guéi dévoile Serge Beynaud sous toutes ses facettes

C'est un roman biographique. "Serge Beynaud, Mélodies d'une vie" est une œuvre de 150 pages, écrite par le confrère Constant Guéi, journaliste, consultant culturel et écrivain. La trame de ce livre, qui fait cohabiter la fiction et la réalité, fait découvrir le parcours et la vie, sous toutes ses facettes, de Guy Serge Gnolou.

Plus connu sous le pseudonyme Serge Beynaud, l'artiste faiseur de Coupé- décalé est livré au lecteur côté cour et côté jardin. Figurant dans le peloton de tête de la musique Coupé-décalé, sur l'échiquier ivoirien et au-delà, depuis maintenant près d'une décennie, Serge Beynaud tient en haleine des millions de mélomanes.

Par la régularité de ses productions discographiques, la beauté et la teneur de ses compositions et surtout la synchronie de sa chorégraphie sur scène, Beynaud a fini par s'imposer au premier rang de ce genre musical et chorégraphique urbain. Dans le livre, on peut aussi trouver d'autres centres d'intérêt comme l'histoire d'une amitié entre deux adolescents ; la persistance du mariage forcé dans certaines coutumes ; des déceptions amoureuses, etc.

Le tout rédigé dans un français abordable, ce qui rend le livre de Constant Guéi délicieux à la lecture. Par endroits, l'auteur, dans un style journalistique, dévoile des vérités, sur la vie de l'artiste, avec des mots justes pour un portrait attachant. "Serge Beynaud, Mélodies d'une vie" est paru chez " Les Editions Matrice" avec une préface signée de Philippe Demanois.