Cote d'Ivoire: Travaux sur l'autoroute du nord - Amédé Kouakou demande de corriger les zones d'inconfort

L e ministre des Infrastructures Economiques, Dr Amédé Koffi Kouakou, n'a pas voulu rester à ses bureaux pour donner des instructions claires à Soroubat, entreprise en charge des travaux sur l'autoroute du nord, précisément l'axe SingroboYamoussoukro dont la dégradation est avérée. Aussi s'est-il rendu ce jeudi 18 janvier 2018, sur cet axe pour s'enqué- rir de l'état d'avancement des travaux de réhabilitation de ce tronçon.

Lors de cette visite où il avait à ses côtés, son cabinet ministériel, l'Agence de gestion des routes (Ageroute), le Fonds d'entretien routier (FER), le Bureau national d'études techniques et de développement technique (BNETD), le Laboratoire des bâtiments et des travaux publics (LBTP) et le corps préfectoral des zones impactées par les travaux, Amédé Kouakou a fait remarquer à l'entreprise que même si les travaux sont en train de s'exécuter, par endroit il manque un certain confort pour les usagers.

Avant de rappeler que c'est ce dysfonctionnement qui avait obligé l'Etat de Côte d'Ivoire a demandé à l'entreprise contractante de reprendre les travaux. « En mars 2017, nous étions venus ici pour voir la section dégradée, notamment la section Toumodi-Yamoussoukro. Cet axe était complètement dégradé moins de trois ans après sa mise en service. Il avait été demandé à l'entreprise de reprendre les travaux, en grande partie à ses frais. Ces travaux sont en train d'être réalisés et nous avons même enregistré la présence d'un nouvel engin qui devrait permettre d'accélérer les travaux. Nous sommes avec les équipes du Bnetd et du Lbtp. Il y a une partie des travaux qui est déjà terminée mais en terme confort, cela ne nous convient pas », a fait savoir le ministre.

Précisant même que certaines méthodes de travail utilisées ne paraissent pas correctes. Selon Amédé Kouakou, les équipes sont donc à pied d'œuvre pour que cette route soit d'une qualité irréprochable. « Nous avons discuté avec la mission de contrôle pour que l'ensemble des règles qui sont inscrites dans le cahier de charge de l'entreprise soit complè- tement respecté. Sur cette autoroute, il y avait quelques malformations que nous sommes en train de corriger. Nous sommes venus nous assurer qu'à la fin des travaux, il n'y aura pas de problème. Et que la route va pouvoir supporter le trafic car c'est l'autoroute qui remonte vers le nord qui supporte des trafics lourds », a relevé Amédé Kouakou.

Avant de faire savoir que les retards constatés (la route devait être livrée avant la fin de l'année 2017, Ndlr) sont dus au fait que « nous voulions nous mettre dans la sécurité maximale ». Il a à cet effet révélé que l'entreprise voulait utiliser des maté- riaux qui ne correspondaient pas aux exigences du cahier des charges. « Le Bnetd et le Lbtp ont rejeté ces maté- riaux. Aujourd'hui nous avons des matériaux qui respectent les normes. Mais rassurez-vous, les travaux continuent et ils avancent bien. Comme nous voulons un chantier irréprochable, il y a quelques réglages que nous mettons en place. L'entreprise s'est engagée à livrer l'ouvrage d'ici à 6 mois. Maintenant que nous avons trouvé le bon tempo, nous sommes confiants que dans six mois, les travaux seront livrés », a-t-il dit à l'endroit de la presse écrite et audiovisuelle.

Pour rappel, le projet de réhabilitation, estimé à plus de 14,3 milliards FCFA, comprend trois lots : Singrobo-Taabo (24,5 km) ; Taabo-Toumodi (29,5 km) et Toumodi-Yamoussoukro ( 31,5 km), qui est l'axe le plus dégradé. Les travaux consistent à réparer localement les zones fortement dégradées, à nettoyer les accotements et le terre-plein central, à mettre en œuvre une couche de bitume, à améliorer les dispositifs de drainage, à mettre en œuvre la signalisation horizontale et verticale, et à reprendre par endroits la pose du dispositif de sécurité.