Tunisie: Ben Ammar, KhElifi et Rebaï Retrouver l'ivresse

La seconde journée sera réservée à quatre catégories : -73 kg et -81 kg (pour les garçons) et -63 kg, -70 kg pour les filles. La sélection tunisienne masculine composée de Belhassen Louati, Boulbaba Maâlej, Wajdi Haji, Aziz Gazouani, Abdelaziz Ben Ammar, Hamza Barhoumi, Khelil Haddad, Aman Khatteb, possède assez de qualités pour faire face à des adversaires assez huppés pour ce genre de compétitions. Donc, le moment est venu aujourd'hui pour retrouver l'ivresse des victoires. «Je ne veux pas idéaliser ma journée. Ce sera dur et à la fois extraordinaire. Je sais qu'il y aura de la pression. Le public sera derrière nous et je ne veux pas rater l'opportunité dans ce grand prix», a souligné Hamza Barhoumi.

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.