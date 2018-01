Tunisie: L'espoir est permis

Durant la trêve, Ridha Jeddi et sa bande ont poursuivi la préparation à Djerba, en stage hors de Zarzis, pour mieux travailler dans la sérénité. Deux matches amicaux ont été disputés au cours de la semaine en plus de celui qui s'est déroulé à Gabès contre le SG et remporté par un but à zéro. Mercredi 10 janvier, l'ESZ a battu la JSK par 2-1, œuvres de Boussif et Amuto. Mais ce dernier s'est blessé au cours de ce test et il va bénéficier d'un repos de quelques jours. Samedi d'après, elle a disputé une dernière rencontre contre l'ES Métlaoui, au stade d'Ajim -Djerba. Elle s'est terminée par un score de parité un à un, but de Chiheb Jebali.

Soit, deux victoires et un nul, en tout. On peut donc dire que le compteur de l'ESZ s'est bel et bien mis en marche. Pourvu que ça continue dans les compétitions officielles ! Les nouvelles recrues n'éprouvent pas de difficulté pour s'intégrer avec le groupe, d'après les échos parvenus du lieu du stage. Les conditions de travail sont bonnes. L'application et le sérieux de la part des joueurs ont facilité la tâche à Ridha Jeddi. Une nouvelle ère commence, dit-on à Zarzis.

Du sang neuf !

Après un jour de repos, les joueurs ont repris le chemin du stade et ont continué la préparation pour être prêts aujourd'hui. Une rencontre assez difficile les attend face au CAB. «On n'a pas le choix. On doit gagner pour s'accrocher et garder espoir», dit Malek Bhar.

Les nouvelles recrues Fall, Muanda, Abbès, Amuto, Bouhajeb étaient avec le groupe, mais l'on ne sait si quelques-uns d'entre eux seront de la partie.

L'équipe a pris la direction de la capitale, jeudi matin. Elle effectuera quelques séances d'entraînement à Tunis avant de rejoindre la ville de Menzel Abderrahmen où se déroulera la partie, à huis clos. Dans un terrain neutre, sans spectateurs, l'ESZ devra profiter de ces avantages pour rentrer à Zarzis avec trois points ou, dans les pires des cas, un point, sinon l'opération sauvetage se complique.