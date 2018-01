Tunisie: Chahed au-devant des premières étincelles

Avec ses 4 sites (Ezzahra, Mateur Nord et Sud, Sousse), Leoni Groupe compte aujourd'hui 12.000 employés qui passeront, avec le démarrage du nouveau site, à 13.200. Mais la symbolique de cette extension outrepasse les simples considérations qualitatives pour s'inscrire dans la qualité, le high-tech et les procédés innovants. Une manière pour nos amis allemands de répondre à notre vœu de gravir les derniers paliers du savoir faire, de la technologie et des niveaux records de valeur ajoutée, qui sont les premiers balbutiements du «nouveau modèle de croissance» que notre jeunesse appelle de ses vœux.

Leoni Tunisie a été fondée en 1977. Le groupe allemand Leoni AG avait décidé de faire de la Tunisie son premier site en dehors de l'Europe. Elle est passée d'une petite unité sise à la localité de Thrayet (Sousse) sur une surface de 500 m² et 30 ouvriers, à un méga-site de production de 61.000 m² avec plus de 6.000 employés. Elle est dirigée à 100% par des compétences tunisiennes.

