Cote d'Ivoire: "Impact développement" - Un mensuel pour promouvoir les actions du gouvernement

Un nouveau magazine dans le paysage de la presse institutionnelle. Il s'agit d' "Impact Développement", un support édité par le Centre d'information et de la communication gouvernementale (Cicg).

Le lancement de ce magazine a eu lieu le 16 janvier dernier, à l'auditorium de la Primature, au Plateau. Destiné à l'ensemble de la population, à la société civile, aux Ong, aux ambassades, etc. le bulletin a pour objectifs de mieux faire comprendre les actions gouvernementales. Cela, afin de montrer les impacts des investissements publics dans les secteurs de base (eau, santé, éducation, etc.), ainsi que les grands projets de développement.

Ce magazine est un mensuel en version numé- rique, téléchargeable le portail : www. gouv.ci et en format A4, papier de 16 pages. A l'occasion, Bruno Koné, ministre de la Communication, de l'Economie numérique et de la Poste, représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, a indiqué : « Le lancement, de ce jour, du mensuel Impact Développement, avec une pertinence des thématiques abordées et une attrayante charte graphique, nous donne l'occasion de noter qu'un travail de fond est en train d'être conçu et mis en œuvre par le Cicg ».

Poursuivant, le représentant du Premier ministre a félicité le nouveau directeur du Cicg et son équipe pour les initiatives qu'ils ont présentées récemment au cours d'une réunion du comité d'orientation de la structure. A en croire Bruno Koné, ce type de communication doit continuer et de manière robuste. « C'est d'ailleurs, à juste titre qu'il sera organisé fin janvier 2018, un séminaire gouvernemental sur la communication », a-t-il fait savoir.

Avant lui, le directeur du Cicg, Bakary Sanogo, a fait remarquer que le défi, au niveau de sa rédaction, c'est de montrer tous les acquis du gouvernement et d'en faire un très large écho, chiffres et images à l'appui. Et de remonter les défis et attentes des populations aux gouvernants..