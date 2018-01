Cote d'Ivoire: Emploi, promotion de la jeunesse - les orientations du ministre Sidi Touré

Une réunion de travail a eu lieu le vendredi 19 janvier, au ministère de l'Intérieur et de la… Plus »

Pour le premier responsable de l'emploi des jeunes en Côte d'Ivoire, le chemin parcouru dans l'ensemble est satisfaisant et les résultats sont encourageants. Toutefois, il a relevé que beaucoup reste encore à faire pour aller loin. Non sans jeter un regard sur la situation de l'école ivoirienne. Malgré les efforts du Gouvernement, a souligné le ministre Sidi Touré, l'école doit encore faire face à de nombreux problèmes qui méritent de retenir l'attention de tous.

Le ministre a également annoncé que l'année 2018 verra entre autres le lancement du projet « Enable Youth », l'installation de 164 points services emploi jeunes dans les communes et universités sur l'ensemble du territoire national et l'ouverture de cinq autres agences régionales de l'emploi jeunes. Avant de faire cas de la Stratégie nationale d'autonomisation des jeunes (SNAJA), de l'organisation du congrès constitutif et de l'installation du Conseil National des Jeunes de Côte d'Ivoire (CNJCI) le 11 février prochain pour un mandat de deux ans.

Les opportunités d'emploi et d'amélioration de l'employabilité des jeunes Ivoiriens vont s'accroitre cette année. C'est l'assurance qu'a donné le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique, Sidi Tié- moko Touré le 11 janvier dernier lors de la présentation des vœux organisée à son honneur à l'Agence Emploi jeunes de Treichville.

