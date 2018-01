Madagascar: « Synops » - Un syndicat pour les producteurs !

C'est ce qu'a fait savoir le « Synops » lors d'une rencontre avec la presse au « Pietra Hôtel » Analakely hier. « Nous allons recenser tous les producteurs qui ne sont pas encore membres. Notre but, outre la professionnalisation du métier, est également de nous rassembler afin de défendre au mieux l'intérêt de la culture et pouvoir, à l'avenir, suggérer des propositions de loi afin de servir au mieux le domaine culturel ».

Nouvelle année, nouveau président et nouveaux objectifs ! Fondé en 2012, le « Synops » (Syndicat des producteurs de spectacle à Madagascar) regroupe une vingtaine de producteurs issus non seulement de la Capitale, mais de tout Madagascar. Avec aujourd'hui à sa tête Rakotondravaoharisoa Modeste de « M'production », le syndicat a pour principal objectif de professionnaliser le milieu du spectacle à Madagascar.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.