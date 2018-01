Le code forestier sera réformée, les peines durcies et une cellule de contact et de veille mise en place, a annoncé, en conférence de presse hier, le ministre de l'environnement et du développement durable, Mame Thierno Dieng. Toutes ces mesures visent à préserver les forêts surtout celles du sud du pays contre les exploitants irréguliers, selon le ministre.

L'exploitation abusive des forêts mérite des mesures dissuasives. Par conséquent en conférence de presse hier, vendredi 19 janvier, le ministre de l'environnement et du développement durable, Mame Thierno Dieng a dit que l'Etat compte s'occuper de la question par tous les moyens à sa portée. Par conséquent, le gouvernement s'est engagé à réformer le code forestier en vue de mieux prendre les sanctions idoines.

Pour Mame Thierno Dieng, les seuls actes juridiques qui régissent l'exploitation forestière présentement sont le code forestier 92/03 de janvier 1998 et son décret 90/164 du 28 janvier 1998. Cependant, dit-il, ces deux instruments juridiques ne sont pas appropriés au contexte actuel à cause de l'intensification de l'agression de la ressource forestière. En réformant le code forestier, il s'agira d'inclure 40 nouvelles propositions de la Cour Suprême. Mame Thierno précise que c'est dans ce sens qu'à son arrivée à la tête du ministère de l'environnement et du développement durable en septembre dernier, le projet de loi portant nouveau code forestier qu'il a trouvé sur place, portait des lacunes sérieuses. Et son analyse approfondie a permis de découvrir que les observations de la Cour Suprême et du ministère de l'Economie et des Finances n'ont pas été intégrées ou très mal prises en compte dans la dernière monture proposée, déclare Mame Thierno Dieng. Le ministre trouve dés lors obligatoire une relecture du code en gestation. Le projet de code relu est en cours de finalisation et sa version finale sera soumise au prochain conseil des ministres informe, le ministre de l'environnement.

VERS LE DURCISSEMENT DES PEINES

Le ministère de l'environnement et du développement durable compte durcir les peines en vue de mieux lutter contre le trafic de bois. « Il s'agira de durcir les peines dans un but dissuasif. Mais aussi d'empêcher que les trafiquants soient libérés dans les brefs délais pour éviter qu'ils reprennent leurs activités », a-t-il dit.

En vue de lutter contre le trafic de bois également le ministre de l'environnement et du développement durable informe qu'une proposition a été faite au Premier ministre de créer une cellule de contact et de veille. Celle-ci sera ouverte à l'ensemble des parties prenantes de la lutte à savoir les services des eaux et forêts, les agents de a justice, l'Armée et la Gendarmerie nationale. Cette cellule sera de l'avis du ministre un instrument de coordination avancée et d'intensification de la lutte contre le trafic illicite de bois.