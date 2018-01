Cote d'Ivoire: Boxe/Clément Sossa (Président de la Cab) - : "Il n y a plus de problème à la Fib"

Une réunion de travail a eu lieu le vendredi 19 janvier, au ministère de l'Intérieur et de la… Plus »

En visite de travail, depuis le lundi dernier, le président de la CAB a dit avoir rencontré les clubs opposés au géné- ral Gaoussou Soumahoro, président de la FIB, pour mettre fin à la crise. Il a expliqué avoir obtenu des dissidents un accord pour mettre un terme à la dissidence, avant de qualifier de comportement peu orthodoxe la position des dissidents. «De par mes investigations, je me suis rendu compte que des gens se sont illustrés par la négativité pour juste saboter les actions du général. J'ai reçu ce groupe que j'ai ramené à l'ordre. Il n' y a plus de problème à la FIB. Le seul président élu et reconnu par la CAB demeure le général Gaoussou», a dit le premier responsable du noble art africain.

Copyright © 2018 Le Patriote. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.