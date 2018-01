Tunisie: Le projet de loi en débat, fin janvier

Selon le ministère, le projet de loi en question vise l'amélioration des dispositions du décret-loi n° 2011-116 du 2 novembre 2011, relatif à la liberté de la communication audiovisuelle et portant création d'une Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle (Haica). Il vise aussi à l'enrichir et à l'adapter aux dispositions de la Constitution.

Participeront à la consultation, des représentants de la Haica, le Syndicat national des journalistes tunisiens (Snjt), la Fédération tunisienne des directeurs de journaux (Ftdj), le Syndicat des directeurs des institutions médiatiques, la Chambre syndicale nationale des radios privées, l'Institut de presse et des sciences de l'information (Ipsi), le Syndicat général de l'information et le Centre Africain de Perfectionnement des Journalistes et Communicateurs (Capjc).

Cette consultation vise à présenter le projet de loi organique élaboré par le ministère et recueillir les opinions des professionnels des médias, les établissements opérant dans le secteur, la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (Haica), les députés et les composantes de la société civile.

