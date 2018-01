Madagascar: CENHOSOA - Projet de construction d'une nouvelle unité de soins intensifs cardiologique

« Team-building ». La solidarité des employés garantit, entre autres, une meilleure productivité et accroît le sentiment de bien-être au travail. Emprunté au management anglo-saxon, le « team building » ne sera pas un vain mot pour la gestion des ressources humaines de l'Hôpital militaire Soavinandriana. Chaque mois, un jour sera consacré à une rencontre entre la direction et les employés, afin d'améliorer le fonctionnement de l'hôpital et ce à tout point de vue. Par ailleurs, la présentation des vœux a été faite avant-hier pour le centre hospitalier ; couplée avec la décoration du personnel.

Cardiopathie infantile. Selon un membre au sein de la Direction générale de l'établissement, les travaux sont prévus commencer sous peu et si « tout va bien », la nouvelle USIC flambant neuf sera bientôt disponible. Par ailleurs, la prise en charge des cardiopathies infantiles, notamment les chirurgies, qui a constitué l'une des nouveautés de l'hôpital en 2017 sera intensifiée cette année, sachant que la demande est croissante, et les moyens pas toujours à portée de main. Comme mesure d'accompagnement, le renforcement de capacités du personnel figure au programme, ceci pour offrir une qualité de service optimale.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.