Tunisie: Cinq ateliers pour former les compétences

Khémais Ammar, directeur de ce centre et titulaire du diplôme d'ingénieur en textile, nous a révélé que ce centre comporte aussi un laboratoire d'informatique, 7 salles de cours, un foyer d'hébergement d'une capacité de 70 lits et un restaurant. Il nous a indiqué, par ailleurs, que le centre offre une formation professionnelle par alternance pour les apprenants âgés au minimum de 15 ans, ayant le niveau de 9e année de base accomplie ou ceux orientés des collèges techniques en vue de décrocher le certificat d'aptitude professionnelle (CAP) dans les diverses spécialités précitées.

La durée de formation est en général de deux ans, hormis pour les deux spécialités «habillement» et « cuisine-pâtisserie» dont la durée de formation est de 18 mois (un an et demi). Pour ceux ayant le niveau au-dessous de la 9e année de base et dont l'âge est compris entre 15 et 20 ans, ils reçoivent un mode de formation dit d'apprentissage en vue de décrocher le certificat de fin d'études d'apprentissage (CFA).

Une formation par alternance et par apprentissage

La formation par alternance entre le centre et les entreprises, a-t-il poursuivi, concerne toutes les spécialités précitées et concerne ceux détenant le niveau de la 9ème année de base. Les apprenants dans la spécialité «mécanique- auto» reçoivent une formation pratique d'une durée de 2 ans au sein des entreprises de mécanique-auto des régions de Sousse et de Monastir (notamment aux maisons Peugeot et Citroën). Ils reçoivent aussi des cours de formation complémentaires audit centre. Celle-ci est couronnée, comme nous l'avons cité auparavant, du certificat d'aptitude professionnelle ou CAP pour les 12 spécialités sus-indiquées.

En revanche, et pour les apprenants ayant un niveau inférieur à la 9e année de base et dont l'âge est compris obligatoirement entre 15 et 20 ans, ils suivent un mode de formation dit par apprentissage en vue d'accéder au certificat de fin d'études d'apprentissage (CFA).

Orientation et accompagnement des apprenants

Pour sa part, Abdelmonem El Ourajini, chargé de l'information, de l'orientation et de l'accompagnement, nous a indiqué que le centre entreprend à longueur d'année des campagnes de sensibilisation sur la formation professionnelle auprès des apprenants potentiels et des parents, et ce, dans les collèges d'enseignement de base, les collèges techniques et les lycées. Cette campagne consiste en la présentation et la vulgarisation des opportunités et des modes de formation audit centre.

Il nous a précisé aussi qu'il reçoit des parents et des jeunes provenant de l'enseignement de base et qui ont quitté les bancs de l'école, pour leur donner des informations qui concernent la formation professionnelle et les orienter à choisir les spécialités selon leurs aptitudes, attentes et potentiels physiques et intellectuels. D'autre part, les jeunes diplômés seront suivis et accompagnés afin d'assurer leur intégration dans le marché de l'emploi ou l'implantation à leur propre compte en créant une entreprise privée.

Des conventions-cadres avec les entreprises

Pour sa part, Samir Denden, formateur, chef de la filière habillement audit centre et ex-industriel, nous a révélé que le centre répond aux besoins en main-d'œuvre qualifiée du tissu économique et industriel des régions de Sousse et Monastir grâce à la conclusion de conventions-cadres avec les entreprises économiques, stipulant une coopération étroite dans le cadre de la formation par alternance.

Ces entreprises prennent en charge les apprenants pendant une période de stage pratique en vue de compléter leur formation théorique dispensée au centre. Il a noté que ces conventions impliquent les industriels à parfaire davantage les compétences des apprenants en vue de leur garantir une intégration automatique dans le marché de l'emploi.