Madagascar: Processus électoral - Alliance de la CENI et de la société civile

Le taux d'inscription sur les listes électorales reste relativement faible nonobstant les sensibilisations effectuées par la Ceni et ses démembrements. Une première étape qui impactera sans doute sur la deuxième n'étant autre que le taux de participation aux élections.

Jusqu'à maintenant, personne n'a jamais misé sur le « comment augmenter le taux de participation ? », un enjeu de taille en matière électorale, car même si le taux d'inscription sur lesdites listes rencontre une hausse considérable, cela ne signifie pas forcément que le taux d'abstention, les vote-blancs et nuls disparaîtront. Quoiqu'il en soit, la Ceni a décidé de « s'allier », pour reprendre ses termes, à l'ensemble des organisations de la société civile Rohy pour produire des « élections apaisées, bien organisées, transparentes et acceptées par tous ».

Fiera. C'est dans cette optique que la stratégie dite « Fiera » (Fifidianana Iombonana sy Eken'ny Rehetra ary Atokisana) trouve toute son essence. Il s'agit, d'après les explications reçues, de mener des activités de sensibilisation et d'éducation électorale à l'endroit direct des électeurs ; de renforcer les capacités des membres de la société civile en matière de sensibilisation, d'éducation électorale ; d'améliorer les conditions d'observation électorale et de lutte contre la corruption et les mauvaises pratiques électorales et aussi de rechercher des financements en matière d'éducation de sensibilisation et d'observation électorale. C'est donc un défi herculéen que la société civile et la Ceni devraient relever nonobstant le fait que les résultats d'une éducation électorale ne se produisent pas dans le court terme. A suivre.