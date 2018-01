Sénégal: Gestion rationnelle des ressources forestières - Un nouveau Code forestier plus complet en finition

Il y a un an, après six longues semaines de crise, Yahya Jammeh acceptait de quitter la Gambie. Un départ… Plus »

La deuxième mesure prise par le Président de la République est relative à l'arrêt d'octroi du permis de coupe de bois. Une mesure qui s'applique exclusivement, jusqu'à nouvel ordre, à la région naturelle de Casamance (les régions de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou). « La campagne d'exploitation des ressources forestières va bientôt démarrer, pour une durée de 10 mois, mais les régions de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou n'en feront pas partie », a informé le ministre.

Ce faisant, le Chef de l'Etat a donné deux directives que le ministère de l'Environnement et du Développement durable se doit d'exécuter. Il s'agit, dans un premier temps, de finaliser, sans délai, un nouveau Code forestier en relation avec les autres ministères concernés. Selon les experts, l'actuel Code présente des limites quant à la prise en compte de certains aspects liés aux délits d'exploitation illicite des ressources forestières. Ainsi, pour les autorités en charge de la gestion de l'environnement, avec l'avènement du nouveau Code, les peines seront durcies pour tout trafiquant de bois. Il est également prévu la création de nouveaux délits aggravés comme le trafic international de bois et l'association de malfaiteurs portant sur le trafic de bois.

Les autorités sénégalaises veulent mettre en place un dispositif efficace de gestion et de contrôle des ressources forestières. C'est dans cette perspective que le ministre de l'Environnement et du Développement durable a convié la presse, hier, pour éclairer la lanterne des populations sur la question. Il s'est agi, pour Mame Thierno Dieng, d'informer sur la recrudescence des actions illicites d'agression des forêts du Sud du pays. Selon lui, la lutte contre la coupe illicite de bois est érigée en priorité nationale. Une décision qui entre en droite ligne de la politique de préservation de l'environnement.

Le Gouvernement du Sénégal s'engage à mettre de l'ordre dans l'exploitation des ressources forestières. Pour cela, un nouveau Code forestier plus complet sera mis en place dans les plus brefs délais. L'annonce est du ministre de l'Environnement et du Développement durable. Le Pr Mame Thierno Dieng animait une conférence de presse sur la situation de l'exploitation illicite du bois dans le Sud du pays.

Copyright © 2018 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.