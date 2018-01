Sénégal: Roman - Djibril Gaye décrit la disgrâce de « La maison d'en face »

« La maison d'en face » est le titre du roman de Djibril Gaye Mame Boly, plus connu sous le nom de Djibril Gaby Gaye. Il a été présenté, jeudi dernier, au siège de l'Association des écrivains du Sénégal. L'auteur, une figure marquante de l'animation audiovisuelle au Sénégal, y décrit, à travers ses personnages fictifs, une société sénégalaise où le mal persistant corrompt les êtres. Cet ouvrage est un gémissement de douleur et un questionnement, en filigrane, sur le devenir collectif.

Il y a, dans le récit de Djibril Gaye Mame Boly, une part proportionnelle d'humanité, d'angoisse et de lueur d'espoir émanant de sa foi en la capacité de l'homme à se donner un destin plu digne de son esprit, une destinée de vertus. Il a observé la société sénégalaise, l'a représentée et a établi un troublant diagnostic à travers le personnage d'Adja Marie Diop noyé dans le tumulte d'une aventure de toutes les promesses. Elle n'a pas fait que perdre sa fortune, sa maison de la Médina, sa voiture 504 que conduisait le fidèle Karamba emporté par un accident. Elle plonge dans un abîme insondable dans lequel les vertus s'anéantissent. Il n'y prospère que les vestiges de traditions étouffantes, comme les castes et les pratiques mystiques. Les âmes croupissent dans la routine des actions ignobles et dégradantes.

L'ancien présentateur de l'émission « Le bon vieux ton » sur la Rts narre ce qui le secoue, le turlupine et l'indispose : son drame interne. Car, sa société, jadis nid de vertus et de dignité, est en déliquescence. Il le souligne avec le tourment d'une âme affectée par le cheminement des siens avec l'horreur : « Dans cet ouvrage, je ne fais que décrier les maux qui nous accablent, qui peuplent notre quotidien. Le transport est un casse-tête, les histoires de castes nous étouffent et dévient certaines trajectoires de vie. Le marabout s'engouffre dans cette brèche. L'infidélité est un autre drame de nos temps ». La liste n'est pas exhaustive. « La maison d'en face » est le fruit d'une longue observation de la société sénégalaise où le mal persiste malgré les incessantes complaintes plus utiles, toutefois, que les soupirs de résignation.

Celui qui est communément appelé Djibril Gaby Gaye, dans sa représentation de ce corps social, pose en filigrane les questions de ce changement brusque et brutal et de la responsabilité des « aînés » chargés de formater les esprits. La solution viendra, à ses yeux, d'une volonté collective d'emprunter les allées de valeurs. « Notre société est en perdition. Il faut repenser, ensemble, les manières d'être, nous débarrasser de nos orgueils et avoir l'honnêteté de dessiner le visage hideux de notre communauté. La responsabilité est collective », soutient-il avec sa voix douce et son fidèle compagnon, son chapeau.

Le manuscrit brûlé

Ce texte est sa contribution. Il témoigne, en plus de nous renseigner sur la qualité d'écriture de cet homme de médias, de son humanité. Le questionnement sur le devenir de son peuple est un indice d'altruisme. L'auteur décrit, dans sa fiction, la réalité de l'heure pour partager, sans s'ériger en censeur, ses vives appréhensions. C'est qu'il « a d'immenses qualités humaines. Cet acteur culturel accompli est soucieux des dérives sociales qu'il faut combattre », dit, à son endroit, Abdoulaye Coundoul, directeur des Arts.

Djibril Gaye Mame Boly, comme il aime à se faire appeler, a surpris son monde en publiant ce roman ; lui, l'homme de la parole qui enchantait les auditeurs et les téléspectateurs par son verbe et le rythme de ceux qu'il mettait en lumière. Ses rapports avec l'écriture datent, en effet, de quelques décennies. « A Kolda, à l'âge de 20 ans déjà, confie-t-il, j'avais écrit un manuscrit. Et bizarrement, un soir, je suis allé le brûler dans la brousse en pleurs. J'ai voulu reprendre le livre mais je n'ai pas pu. J'ai toujours voulu être écrivain. J'aime la lecture depuis ma tendre jeunesse ; ce que mon père aimait me voir faire. Il m'incitait à observer la société ». « La maison d'en face » en est le fruit. Il y en aura d'autres. Il envisage, en effet, de publier un ouvrage, déjà prêt, sur le panafricanisme en Afrique noire.

Et à quand un livre sur la musique ? « C'est compliqué mais c'est un de mes projets », dit-il hésitant. Car l'exigence est autre. Il faut, selon lui, beaucoup voyager, faire des enquêtes, se documenter pour produire un travail scientifique de bonne facture. Ce qui ne semble pas être le cas pour beaucoup de publications. « J'ai lu des livres sur la musique mais je trouve qu'on gagnerait à être plus regardant sur les indications qui y sont fournies. Quand on se permet de dire que c'est Laba Sosseh qui a créé le Star Band de Dakar, c'est qu'il y a une insuffisance quelque part. Ibra Kassé en est le fondateur en 1957 », déplore l'ancien étudiant à Bucarest. Il ne faut pas le pousser trop sur ce champ de ses prouesses « mémorielles ».