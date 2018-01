Sénégal: Retrait des cartes d'identité et d'électeur - Le point chiffré

Moins d'une année et demie après le lancement du processus de la nouvelle carte d'identité estampillée Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao) et jumelée à la carte d'électeur, les chiffres afférents à la production et à la distribution atteste d'un succès remarquable.

En attendant le taux des 267 356 de l'étranger

En effet, à ce jour, sur un total général de six millions deux cent dix neuf mille quatre cent quarante six (6 219 446) inscrits duquel il faut soustraire - pour cause de non disponibilité de l'état de la distribution - les deux cent soixante sept mille trois cent cinquante six (267 356) de l'étranger, le taux de distribution monte à quatre vingt neuf virgule quatre vingt six pourcent (89,86 %).

119 000 dossiers hors délai en stand-by

Ce chiffre ne tient pas compte des cent dix neuf mille (119 000) dossiers saisis et non validés du fait que les ayants droit se sont présentés hors délai au niveau des Commissions d'inscription. Lequel stock a été soumis à l'appréciation du Cadre de concertations sur le processus électoral (Ccpe) où les avis sont partagés sur le sujet. Toutes choses qui ont obligé le transfert de ces dossiers aux auditeurs du fichier électoral qui vont débuter leurs travaux lundi prochain (lire Le Soleil du vendredi 19 janvier 2018).

Dakar, c'est 50 % des 600 000 cartes non retirées

Au finish, le taux de 89,86 % ressort du rapport suivant : cinq millions trois cent quarante neuf mille (5 349 000) cartes distribuées sur un total national de cinq millions neuf cent cinquante deux mille quatre vingt dix (5 952 090) produites et livrées aux autorités administratives et distribuées dans les Communes, Sous-Préfectures et Préfectures. Ce qui laisse apparaître que plus de six cent mille (600 000) cartes sont laissées en souffrance par les ayants droit dans les Commissions de distribution, dont près de trois cent mille (300 000) rien que dans la région de Dakar.