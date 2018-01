Ile Maurice: Berguitta - Un chauffeur de taxi effectue une vingtaine de trajets gratuitement

Décidément Navin Ramgoolam et le Parti travailliste (PTr) ont la cote auprès des organisations… Plus »

Il raconte que le cas le plus sérieux qui a nécessité qu'il réagisse au plus vite est, sans contexte, celui d'une femme grièvement blessée à la main. «C'était lors d'une bagarre familiale. Elle m'a raconté que c'est son frère qui l'a agressée. Je l'ai conduite à l'hôpital.»

Rodgers Antonio Johnson serait reconnu pour venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. «Depuis mes 14 ans, j'ai toujours aidé mon prochain», soutient-il. Étant le président du Parti Taxi Militant Malere Morisyen, il a tenu à donner le bon exemple particulièrement dans la nuit du mercredi 17 aux petites heures du matin le jeudi 18 janvier. Le chauffeur de taxi a été sollicité plus de 20 fois. «J'ai été appelé à Beau-Bassin, Baie-du-Tombeau, Pointe-aux-Sables, et Quatre-Bornes, entre autres.»

Rodgers Antonio Johnson a beau avoir été candidat malheureux à la partielle au no 18, Belle-Rose-Quatre-Bornes. Son sourire cependant ne faiblit pas. Avec son leitmotiv, Non à la tristesse, il a mis ses services et son taxi à la disposition d'autrui pendant le cyclone et cela gratuitement.

