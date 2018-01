Sénégal: Commercialisation de l'arachide - Plus d'un milliard de FCfa injecté dans la région de Fatick

Depuis le démarrage de la campagne de commercialisation de l'arachide le 1er décembre 2017, 1.168.695.720 FCfa a été injecté dans la région de Fatick. Mais des ruptures fréquentes de financement constatées sur le terrain obligent certains paysans à brader leurs productions.

La campagne de commercialisation de l'arachide est dans sa septième semaine de collecte. Les choses semblent avoir évolué de près de 9,1 % par rapport à la dernière situation, selon le directeur régional de l'agriculture de Fatick, Mamadou Badiane. Le montant injecté a permis l'achat de 5.588,15 tonnes d'arachide dont 450,9 tonnes de semences. Toutefois, sur le terrain la situation est préoccupante, surtout dans le département de Foundiougne où les paysans font face à des ruptures régulières de financement. La conséquence immédiate; certains se voient obliger de brader leurs productions dans les marchés hebdomadaires («loumas»). Ils indexent les opérateurs privés stockeurs agréés par l'Etat mais qui n'ont pas une surface financière importante. Sur les 79 opérateurs agréés dans la région, seuls 12 opérateurs huiliers ont commencé leur collecte, soit un taux de 15 %. Parmi eux, l'opérateur Modou Fall, le président de la Fédération nationale des opérateurs privés stockeurs qui a fait l'unanimité auprès des paysans pour avoir dès le début injectés des fonds pour l'achat des graines.

Cette situation découle du fait que beaucoup d'opérateurs restent confrontés à des problèmes de financement ; l'Etat restant leur devoir des reliquats lors des précédentes campagnes (2016 et 2017). Il s'y ajoute également les contraintes dans les banques ; ce qui a obligé les autorités à prendre récemment des mesures énergiques qui commencent à impacter positivement sur la collecte des arachides. La Sonacos et Cait ont démarré leur collecte, soit 50 % mais sur les 150 points de collecte d'arachide prévus, 36 fonctionnent correctement, soit 24 %.

Mais, sur le terrain, la situation reste préoccupante devant les points de collecte comme à Diossong. Alassane Cissé, un producteur du village de Mbouloum inquiet demande des mesures urgentes. « C'est une situation qu'il faut résoudre le plus rapidement. Certains opérateurs préfèrent s'approvisionner dans les marchés hebdomadaires parce que les prix entre 160 et 175 FCfa pour ensuite les revendre à la Sonacos à un prix supérieur au détriment de leurs propres points de collecte », dénonce-t-il.

L'équation du financement

« Les paysans qui font face à des préoccupations quotidiennes se voient obliger de brader leurs productions pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Et, ce sont ces mêmes paysans qui nous interpellent, à chaque fois, nous responsables politiques sur cette situation. Les points de collecte sont là mais les financements ne suivent pas », appuie le maire de Diossong, Momar Touré. Un grand producteur confirme: « Certains opérateurs privés agréés qui ne disposent pas d'assez de moyens utilisent d'autres canaux pour s'enrichir en mettant mal e processus de commercialisation en cours ». Dans la quasi-totalité des villages qui abritent des points de collecte, la même situation prévaut. Au secco de Diossong par exemple, le responsable Pape Samba Sathie reconnaît « une rupture » et non un « manque » de financement.

« Depuis le début de la campagne, nous avons reçu plus de 30 millions de FCfa pour les deux points de collecte mis en place par l'opérateur privé Modou Fall. A ce jour, nous avons collecté à Diossong près de 170 tonnes d'arachide. Et nous sommes en train de fournir des efforts et à chaque fois qu'il y a une rupture pour que les paysans rentrent dans leurs fonds le plus rapidement possible en tenant compte des reçus que nous leur délivrons après pesage et qu'il ne faut pas confondre avec les bons impayés », affirme Pape Samba Sathie.

Impliquer les industriels

Pour autant, certains paysans comme Abdoulaye Ndiaye, un émigré revenu au bercail, estiment que l'attente dure souvent plusieurs jours voire des semaines. « J'attends de recevoir le reliquat du montant total des 11 tonnes que j'ai vendues dans un point de collecte situé dans la commune de Sokone. On m'a payé le tiers et le reste m'a été notifié par un reçu qu'on m'a délivré m'obligeant à faire tous les jours le pied de grue devant le point de collecte », dit-il.

L'Etat est interpellé. La seule solution envisageable, selon le maire de Diossong, Momar Touré, est « une intervention de l'Etat le plus rapidement possible en mettant à la disposition des opérateurs les fonds nécessaires afin qu'ils achètent toute la production et la stocker comme l'avait fait une fois feu Houphouët Boigny, alors président de Côte D'ivoire, pour régler une situation similaire dans la production de café-cacao ».

Dans cette recherche de solution, le maire de Keur Samba Guèye, Abdoulaye Ndiaye, demande à l'Etat d'encourager les industriels du secteur comme Cheikh Amar, Serigne Mboup et d'autres partenaires à s'impliquer dans la campagne de commercialisation par la mise en place d'unités de transformation comme c'est le cas à Keur Samba Guèye où des Chinois ont implanté une unité de décorticage des graines d'arachides qu'ils achètent auprès des producteurs de la zone.

Certains acteurs souhaitent le retour des coopératives agricoles et la suppression du système carreau usine qui ne semble pas viable et d'écarter les opérateurs qui privilégient leurs intérêts au détriment des paysans.