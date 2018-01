Sénégal: Bignona - Pose de la 1ère pierre du premier hôtel de département du Sénégal

Il y a un an, après six longues semaines de crise, Yahya Jammeh acceptait de quitter la Gambie. Un départ… Plus »

Dans sa conception, le projet de l'hôtel de département de Bignona est de dernière génération, doté de toutes les commodités. Il sera construit sur près d'un hectare en un bâtiment R+2. Il comprendra un hall d'accueil, un poste de sécurité, des sanitaires, une salle de délibération, un local technique, le bureau du président, de son secrétariat, une dizaine de bureaux, une terrasse, un parking, un mur de clôture et des espaces verts. Les délais de construction sont de 8 mois, à compter de la date de démarrage des travaux. Le Dg de l'Agetip a rassuré sur son engagement à donner entière satisfaction dans le respect des délais et à livrer des ouvrages de qualité. Pour leur part, le maire de la commune, Mamadou Lamine Keïta, et le président du Conseil départemental, Mamina Kamara, ont exprimé la profonde gratitude des populations du département de Bignona au Président Macky Sall pour sa sollicitude soutenue à leur égard.

Selon le ministre, ce projet d'hôtel de département de Bignona sera réalisé par l'Etat avec les ressources du Fonds d'équipement des collectivités locales. Ce sera à travers la convention de maîtrise d'ouvrages délégués signée entre son ministère et l'Agetip. « Cela témoigne de notre ferme volonté de renforcer le patrimoine infrastructurel de nos territoires et à répondre avec diligence aux difficultés liées au manque de siège pour nos élus surtout dans les localités reculées de notre pays », a expliqué M. Kane. A cet effet, le ministre a exhorté le Dg de l'Agetip à veiller au démarrage rapide des travaux, ainsi qu'au respect des délais contractuels de livraison du premier siège du Conseil départemental du Sénégal que la commune de Bignona va avoir le privilège d'abriter. Donc, l'histoire retiendra que le premier siège de Conseil départemental du Sénégal a été construit à Bignona.

