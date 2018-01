Ile Maurice: Revenants - Yerrigadoo et Tarolah refont surface

Décidément Navin Ramgoolam et le Parti travailliste (PTr) ont la cote auprès des organisations… Plus »

Au centre social de Rivière-du-Rempart, Ravi Yerrigadoo, ancien Attorney General, accompagné de Prakash Maunthrooa, Senior Adviser du PM - tous deux ayant des liens avec la circonscription no7 - bavardait plus avec des conseillers du village et des régions avoisinantes qu'avec des sinistrés. Cependant, il était l'un de ceux qui sont venus informer les sinistrés de l'arrivée du PM au centre social.

On les croyait mis sous l'éteignoir politique, surtout après leurs déboires médiatiques. Mais la sortie du Premier ministre (PM), Pravind Jugnauth, le jeudi 18 janvier, pour un constat de visu sur le terrain après le passage de Berguitta, a été l'occasion pour certains parlementaires du Mouvement socialiste militant (MSM), qui étaient en retrait politiquement, de se montrer en public. Un ancien ministre, Ravi Yerrigadoo, et un ancien secrétaire parlementaire privé (PPS), Kalyan Tarolah, ont ainsi été aperçus aux côtés du PM quand ce dernier a rencontré des sinistrés à Rivière-du-Rempart et à Bel-Air-Rivière-Sèche respectivement.

