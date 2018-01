Angola: Le pays ouvert à la coopération sur la base du respect mutuel

Voici les résultats et classement du groupe B à l'issue de la 3e journée du championnat africain de… Plus »

Il a encore plaidé en faveur d'une plus grande unité et cohésion de la Communauté internationale face aux conflits internationaux.

Il s'est, par ailleurs, dit "très préoccupé" par la situation des pays en conflit, dont certains s'aggravent et constituent une menace sérieuse pour la paix et la sécurité mondiale.

Il a souligné que l'Angola s'était constamment modernisé pour atteindre des normes d'organisation interne de plus en plus acceptables.

João Lourenço considère le respect mutuel et la souveraineté de chaque État comme conditions indispensables afin que la coopération se développe et porte des fruits pour chaque partie.

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.