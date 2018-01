Cote d'Ivoire: Annexe fiscale 2018 - De nombreuses dispositions en faveur des entreprises

Une réunion de travail a eu lieu le vendredi 19 janvier, au ministère de l'Intérieur et de la… Plus »

Cela va leur permettre de mieux faire jouer la règle de la neutralité en matière de Tva », souligne Marthe Kouaho Traoré. Dans l'ensemble, trois points essentiels de l'annexe fiscale 2018 retiennent l'attention de la patronne de M. K. Conseil et formation. Il s'agit de la volonté du gouvernement de se conformer aux directives de l'Uemoa auxquelles l'Etat adhère et dont l'application a été retardée. Le deuxième élément concerne le changement intervenu dans les régimes d'imposition avec la suppression du réel simplifié avec son corollaire de modification des seuils d'imposition.

Marthe Kouaho Traoré fonde son commentaire sur des cas tels que les faveurs accordées aux entreprises qui ont recours aux prestataires extérieurs pour livrer des repas à leur personnel ; les exonérations sur les sacs de jute et de cisaille, une mesure en faveur de la filière agricole ; les précisions apportées au texte relatif à la taxe sur les établissements de nuit. Lesquelles exonèrent désormais les maquis et les restaurants qui ouvrent jusque tard la nuit. « Il y a aussi les négociants de biens d'occasion qui ne facturaient la Tva que sur leur marge et qui ne déduisaient pas la Tva sur tous les biens et services. Dans cette nouvelle loi de finances, il y a des dispositions qui les autorisent à appliquer la Tva désormais sur la totalité de leur chiffre d'affaires au lieu de ne l'appliquer que sur leur marge.

L'annexe fiscale 2018 ne contient pas que de nouvelles charges pour les entreprises. Elle comprend de nombreuses dispositions en faveur du secteur privé. Marthe Kouaho traoré, premier responsable du cabinet M. K. Conseil et formation, a fait cette remarque, jeudi, à son siège, en marge de la séance de présentation et de commentaires de l'annexe fiscale 2018 organisée à l'intention d'une trentaine d'entreprises clientes.

