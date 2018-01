Sénégal: Association internationale des parlementaires pour la paix - Pour Moustapha Niasse, les parlementaires ont «une mission à la fois redoutable et exaltante»

«Les parlementaires du 21ème siècle que nous sommes ont une mission à la fois redoutable et exaltante à accomplir : faire naître du chaudron des débats des lingots de convergences pour faire briller la démocratie, dans la liberté et le culte de la paix ». Ce sont les propos du Président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, qui s'exprimait à l'occasion de la mise en place de la section sénégalaise de l'Association internationale des parlementaires pour la paix (Aipp).

M. Niasse qui a reçu une distinction spéciale de reconnaissance pour ses efforts et son engagement a tenu à rappeler à l'endroit de ses collègues qu'ils sont, aujourd'hui, à Dakar pour partager ensemble des vertus et des valeurs, des choix et des comportements qui, en définitive, sont la source intarissable des moyens et des leviers qui vont sauver, grâce au génie humain, l'humanité tout entière.

Il a indiqué qu'investir dans la paix et dans les relations fraternelles entre les peuples est la manifestation d'une vision humaniste et d'engagement résolu. « Dans ce combat pour la paix, les parlementaires ont une place éminente au front. C'est avec fierté que nous occupons cette place », a témoigné le président de l'Assemblée nationale, soutenant qu'avant même que n'éclatent des conflits les parlementaires sont les artisans du dialogue qui éclaire les esprits et ouvre les cœurs pour prévenir les dérapages violents.

Le combat pour la paix

Selon Moustapha Niasse, il y a urgence à mener le combat pour la paix qui commence par la sensibilisation qui réveille les consciences et assure la promotion de la dimension éthique inhérente à toute action humaine. « Notre mission première est de faire triompher la voix de la raison, celle qui se fraie un chemin dans le débat d'idées, pour irriguer les consciences et imposer la lucidité dans l'action », a-t-il ajouté. Et de marteler : « La paix sociale est à ce prix. Et notre travail de représentants et de législateurs exige d'agir toujours pour préserver cette paix sociale, la consolider et la renforcer partout et en toutes circonstances. Pour ce faire, nous devons travailler en synergie avec les gouvernants détenteurs du pouvoir exécutif. Mais, il nous incombe aussi de contrôler les politiques publiques et de veiller à ce qu'elles soient conformes aux souhaits du peuple exprimés librement dans les urnes à l'occasion des consultations électorales ». Le président de l'Assemblée est convaincu que seul l'altruisme peut sauver le monde qui est atteint par des gaspillages de ressources intolérables dans les pays riches alors que des milliards d'autres êtres humains sont en proie à la famine et aux pandémies.

Assurer le devenir de la jeunesse

Rappelant le triple évènement qui les réunit à Dakar, notamment le Sommet africain pour la paix, le Chapitre africain de la Fédération pour la paix universelle et la mise en place de la section sénégalaise de l'Aipp, Moustapha Niasse a soutenu que notre jeunesse va devenir la plus nombreuse du monde et, par là même, l'espoir de la planète terre, de l'humanité toute entière.

« L'Afrique a besoin de l'engagement de ses Etats, de la mobilisation de ses populations et du soutien de ses amis. Si les Etats « n'ont pas d'amis », comme l'avait affirmé un éminent homme d'Etat français, la réalité est qu'ils peuvent avoir des intérêts convergents lorsque la recherche de la paix est l'objectif axial et lorsque les hommes réfléchissent et agissent grâce au génie humain », a-t-il argumenté.