Sénégal: Accord général sur le commerce des services - Les acteurs planchent sur l'opérationnalisation de la dérogation

Dans le cadre de l'opérationnalisation de la dérogation de l'Omc concernant le traitement préférentiel accordé aux services et fournisseurs de services des pays les moins avancés (Pma), la Direction du commerce extérieur organise, depuis hier et ce jusqu'au 18 janvier, un atelier national sur la dérogation des services. Près d'une trentaine d'acteurs y prennent part.

La Direction du commerce extérieur organise un séminaire national de trois jours (du 16 au 18 janvier) sur la dérogation des services en faveur des pays les moins avancés. Il entre dans le cadre de l'opérationnalisation de la dérogation de l'Omc concernant le traitement préférentiel accordé aux services et fournisseurs de services des Pma. L'atelier est animé par des experts de l'Omc. Il permettra aux acteurs nationaux des services de saisir les opportunités d'accès au marché offertes, notamment à travers les préférences accordées par les membres de l'Omc.

La cérémonie d'ouverture a été présidée par le directeur de cabinet du ministre du Commerce, du Secteur informel, de la Consommation et des Pme, Augustin Faye. Il a rappelé l'importance du secteur des services dans l'économie nationale. Selon M. Faye, les services constituent le secteur le plus dynamique de notre économie. Ils contribuent à plus de 60 % au Pib et représentent environ 70,5 % du total de la valeur ajoutée en 2015 avec un taux de croissance de 6,8 % en 2016. Mieux, ajoute-t-il, il emploie une part de plus en plus importante de la population active (27,5 % du total des emplois en 1990 contre 43,5 % en 2015).

« En raison de leur importance pour le développement économique et social du Sénégal, les services occupent une place privilégiée dans le Pse qui ambitionne de faire de notre pays un hub de services par la création de «Business park» pour des sièges régionaux d'entreprises et institutions internationales, de hub aérien régional avec l'Aibd ainsi que de hub en matière de services de santé (Dakar médical city), d'éducation (Dakar campus régional) et de tourisme », a confié M. Faye.

En 2014, a rappelé le directeur de cabinet du ministre du Commerce, le Sénégal a bénéficié d'une étude sur certains secteurs de services dans le cadre de la préparation de la demande collective des pays moins avancés.

Celle-ci a permis d'identifier les contraintes à l'exportation auxquelles étaient confrontés les fournisseurs de services. M. Faye soutient que cet atelier est une suite logique des différents travaux menés au Sénégal dans le cadre de l'opérationnalisation de la dérogation de l'Omc sur les services. Cet atelier, explique-t-il, permettra de faire un état des lieux des préférences accordées et leur analyse détaillée, de relever les préférences susceptibles d'intéresser les fournisseurs de services sénégalais, d'informer les acteurs des opportunités offertes et d'initier un plan d'actions pour tirer profit de la dérogation sur les services. Jocelyn Magdaleine, économiste à la Division du commerce des services au secrétariat de l'Omc, a rappelé le dynamisme de ce secteur et son poids dans l'économie sénégalaise. Il précise qu'il s'agit, au cours de cet atelier, de partager des connaissances et de bien les utiliser afin de renforcer le potentiel d'exportation du Sénégal.