Sénégal: Douanes sénégalaises - Saisie de 39 millions de billets noirs à Mpack

Ces billets dont « la valeur est exactement de 38.847.600 FCfa » étaient destinés à Ziguinchor pour être lavés au mercure et écoulés dans le marché. Le prévenu, note toujours la Douane, a été interpellé et déféré au parquet de Ziguinchor.

Le document précise que cette saisie a été effectuée sur un ressortissant bissau-guinéen venant de Sao Domingos (Guinée-Bissau) et qui essayait de contourner le poste frontalier de Mpack à bord de sa moto et suivant une piste empruntée par les fraudeurs.

« Le poste frontalier des Douanes de Mpack (région de Ziguinchor) à la frontière bissau-guinéenne a saisi un total de 1.087 billets noirs non encore lavés sous forme de coupures de billets de banque en FCfa, en Euros et en Dollars », informe un communiqué du Bureau des relations publiques et de la communication des Douanes reçu à notre rédaction hier.

