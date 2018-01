Le maire de Sicap-Liberté, Santi Sène Hagne, croise les doigts et pense que le Programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal (Pacasen), financé à hauteur de 140 milliards de FCfa, sera une solution aux incohérences de la réforme sur la décentralisation. Il va être mis en œuvre entre 2018 et 2023 pour l'opérationnalisation de l'Acte 3 de la décentralisation.

« Le transfert des Fonds de dotation (Fdd) et Fonds d'équipement des collectivités locales (Fecl) de 2011 à 2015 est de 1,41 % du Pib national et de 5 % des dépenses de l'Etat ; ce qui est dérisoire. C'est pourquoi l'Etat décide de les changer par le Programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal (Pacasen)», a dit, avant-hier, le maire de Sicap-Liberté, Santi Sène Hagne, au cours d'un entretien. Voté le 21 décembre dernier 2017, le budget de la commune s'élève cette année à 989.400.000 FCfa, soit 766.500.000 FCfa pour les dépenses de fonctionnement et 222.900.000 f Cfa en investissements.

« Nous avons essayé de rendre sincère autant que possible ce budget ; c'est une hausse de 20 % en valeur relative par rapport à l'année dernière », a-t-il déclaré. « Je précise : c'est après avoir scruté ce programme que nous nous sommes dits que le budget, de manière raisonnable, peut être revu à la hausse. Notre budget a été voté à l'unanimité des conseillers. Après sa transmission au percepteur, il nous est revenu sans aucune modification. Nous l'avons ensuite envoyé pour avis et observation au sous-préfet, qui nous l'a rendu sans aucune observation », a indiqué le magistrat de la commune.

« Nous avons depuis longtemps tiré sur la sonnette d'alarme en ce qui concerne l'insuffisance des ressources allouées aux communes. Nous recevions des Fdd et Fecl 35 voire 40 millions de FCfa. Mais nous attendons de la phase test du Pacasen le quadruple, c'est-à-dire 160 millions. Nous pensons que le chef de l'Etat, connaissant sa volonté, va le faire », a indiqué M. Hagne, qui précise qu'au Sénégal, 123 collectivités sont éligibles au Pacasen. « Nous avons rencontré les partenaires techniques et financiers comme la Banque mondiale et l'Agence française de développement (Afd) qui financent ce programme où une commission de fiscalité locale sera mise en place », a affirmé l'édile de la municipalité. Le député-maire a fait savoir qu'il y a des critères à remplir pour être éligible au Pacasen : la gestion transparente, le vote du compte administratif, les bonnes ressources humaines (car le programme prône l'organigramme commun), la formation, l'exigence d'un plan triennal d'investissement, etc. « Si on ne remplit pas ces critères, l'on n'est pas éligible à la deuxième phase du programme en 2019. Sauf, on a à recevoir que ce que tout le monde reçoit », a-t-il expliqué. A l'en croire, la mairie a fait un effort intérieur pour maximiser ses recettes, améliorer son administration en recrutant un personnel qualifié dont cinq jeunes ayant Bac+5 affectés aux services recettes et aux ressources humaines.

Elargir le Bci

M. Hagne a affirmé que le Budget consolidé d'investissement (Bci) doit être étendu à toutes les communes et sa généralisation à tous les domaines de compétences. « Que certaines taxes qui ne bénéficient pas aux communes puissent être réorientées ; il faut que la patente soit répartie entre la ville et la commune pour une bonne péréquation, car on nous a transféré beaucoup de charges sans que des moyens conséquents ne suivent », a développé le parlementaire. Dans le cadre de la dévolution du patrimoine, la mairie s'est vu transférer une centaine d'agents pour une charge de 18 millions de FCFa par mois ; alors qu'avant l'Acte 3 de la décentralisation, le maire payait 6 millions de FCfa et durant l'année, il recevait une dotation de la ville de Dakar d'un montant de 120 millions de FCfa. Revenant sur le manque à gagner de la municipalité, Santi Sène avance ceci : « Il y a beaucoup de terrains dans la commune, mais qui sont immatriculés au nom de l'Etat malgré nos multiples demandes pour qu'on nous les transfère. En tant que maire, je ne connais rien des rôles d'impôts de ma commune. Mais avec le Pacasen, cela sera vite révolu ».

Le maire de Sicap-Liberté se fixe comme priorités l'environnement, le cadre de vie, le social, « last but not least », l'éducation et la santé. En guise d'illustration, cette année 800 bourses vont être remises à des étudiants dans le but de soulager les parents. Avec une population de 60.000 habitants, M. Hagne invite ces dernières à payer leurs impôts, même si la conjoncture est difficile. « Notre niche fiscale, c'est la taxe d'occupation sur la voie publique (Ovp) : les affichages, la publicité, les parkings, les petits commerces », a, enfin, affirmé M. Hagne.