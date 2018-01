Sénégal: Désenclavement à Oussouye - Lancement des travaux de 23 Km de pistes de production

Le ministre de la Gouvernance territoriale, du Développement et de l'Aménagement du territoire, Yaya Abdoul Kane, a procédé, jeudi dernier, au lancement des travaux de construction des pistes Diakéne-Loudia Ouolof (10 km) et Kagnout-Pointe Saint Georges (13 km), qui ont été financés par le gouvernement du Sénégal et la coopération allemande pour un coût global de 1 milliard 250 millions de francs Cfa.

Selon le ministre, la durée prévue pour les travaux de réalisation de ces pistes est de six mois. Des instructions fermes ont été données à l'entreprise pour que ces délais puissent être respectés. Les importantes voies de communication que constituent les axes Diakéne-Loudia Ouolof et Kagnout-Pointe Saint Georges permettront de désenclaver plusieurs villages, de promouvoir le développement du tourisme et de faciliter aux populations le transport et l'acheminement des produits agricoles, halieutiques, forestiers, entre autres, vers les marchés. Le ministre n'a pas manqué de rappeler que le président de la République, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Sénégal émergent (Pse), a donné des « instructions fermes » au gouvernement pour accompagner les collectivités territoriales dans la réalisation de projets structurants pour mieux prendre en charge les besoins prioritaires des populations. Par ailleurs, Yaya Abdoul Kane a assuré aux villageois de Diakène qu'il a bien pris en compte leurs doléances, et que celle-ci seront transmises au chef de l'Etat pour que des solutions idoines puissent leur être apportées. Ces doléances portent sur le bitumage de l'axe Diakéne-Loudia Ouolof, l'électrification de Diakène et l'eau courante dans ledit village.

Sur un autre registre, le ministre a dit aux populations de Diakène et de Kagnout qu'il ne ménagera aucun effort pour appuyer leurs collectivités territoriales que sont les communes d'Oukout et de Mlomp (Oussouye).