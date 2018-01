Cote d'Ivoire: Cocody - Le petit marché de Cocody face à l'église St Jean démoli.

Une réunion de travail a eu lieu le vendredi 19 janvier, au ministère de l'Intérieur et de la… Plus »

De ce fait, certains commerçants déplorent la manière dont l'opération a été menée ! «Presque manu militari. On a été surpris. On s'y attendait le moins, car au cours de la réunion hier, avec le promoteur, il a indiqué que ce marché ne sera pas détruit», déplore le vendeur.

Un autre commerçant, sous le sceau de l'anonymat reconnait «qu'ils ont eu des sommations, il y a cinq ou six mois». Mais, ajoute qu'ils ont toujours été réconfortés dans leur volonté de ne pas quitter les lieux par un certain KKF qui serait le promoteur dudit marché. «Pas plus tard qu'hier, au cours d'une réunion, il nous a assuré que la démolition annoncée pour ce samedi 20 janvier n'était qu'un leurre». Hélas !

Sur place, après le passage des machines qui ont mis tout à plat, ils étaient nombreux à fouiller les décombres pour récupérer, au besoin, certaines marchandises. Un vendeur a indiqué par exemple que ses produits (chaines en or, ou en pacotille) sont restés sous les décombres. Certains enfants, en train de fouiller, affirment qu'ils ont trouvé des portables et des smartphone sous les gravats.

