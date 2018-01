Sénégal: Lieux de privation de liberté - L'Observatoire national sensibilise contre la torture à Tambacounda

« Il nécessaire de réduire voire d'éradiquer les cas ou risques de torture et de mauvais traitement dans ces lieux de privation de liberté dans la région orientale. En dehors des agents d'exécution des lois, les populations, par l'entremise de la presse, et les organisations de la société civile sont les cibles de la compagne de communication », précise Mme Ndiaye. Des recommandations pour améliorer les conditions de détention dans les lieux de privatisation de liberté ont été également données. La récente décision des pouvoirs publics portant sur la présence de l'avocat aux côtés du citoyen dès son interpellation, est une nouvelle donne qui pourrait mettre fin aux présomptions de mauvais traitement.

Au cours des dix dernières années, vingt personnes, au moins, sont décédées en détention dans les maisons d'arrêt, les gendarmeries, les commissariats et les postes de police par des faits de torture et de mauvais traitement. Bon nombre de cas ont été enregistrés dans les régions éloignées de Dakar. Le constat est fait par Josette Marceline Lopez Ndiaye de l'Observatoire national des lieux de privation de liberté qui est à Tambacounda pour cinq jours de sensibilisation, d'information, de formation et de visite des lieux de privation de liberté.

Dans le cadre du projet d'appui de l'Union européenne, l'Observatoire national des lieux de privation de liberté a tenu, pendant cinq jours, des activités de sensibilisation, d'information, de formation et de visites des lieux de privation de liberté à Koumpentoum et à Tambacounda.

