Sénégal: Accès universel à l'énergie - Energy 4 Impact lance un cluster multisectoriel genre-énergie

L'intégration du genre dans les politiques et programmes énergétiques est une préoccupation majeure de l'Ong britannique « Energy 4 Impact ». Pour mieux prendre en compte cette question, elle a mis en place un cluster multi-sectoriel genre-énergie.

Pour une meilleure prise en compte du genre dans les politiques et programmes énergétiques, il est nécessaire d'adopter une approche intégrée qui doit se traduire par la création d'un cluster multi-sectoriel genre-énergie pouvant faciliter l'échange d'informations et de bonnes pratiques. Jeudi dernier, le premier cluster genre et énergie au Sénégal a été lancé par l'Ong britannique Energy 4 Impact. L'objectif de cette plateforme est « de consolider et de coordonner les activités de tous les acteurs concernés pour tirer un meilleur profit des liens intersectoriels entre le genre et l'énergie pour un développement durable », a expliqué le directeur pays de l'Ong, Louis Seck.

Il estime que l'accès universel à l'énergie ne pourra être atteint que si toutes les composantes de la société s'y mettent, notamment les femmes. Malheureusement, déplore-t-il, dans bien des cas le constat est que cette frange semble exclue des politiques et programmes du secteur alors que bon nombre d'activités ou d'actions lui sont dédiées. « Quand vous prenez nos modes de vie, la femme est au cœur du système énergétique. Donc, elle ne doit pas être exclue des instance de décision », a déclaré le directeur pays d'Energy 4 Impact. Louis Seck souligne que l'intégration du genre dans les politiques énergétiques va favoriser l'accès universel à l'énergie d'ici 2030.

Ce cluster permettra, a-t-il précisé, de mettre en place un cadre d'information, de communication et de veille sur la prise en compte du genre dans le secteur de l'énergie et de créer une synergie d'actions entre les différents acteurs. Pour lui, la multiplicité des acteurs intervenant sur les questions d'accès à l'énergie des femmes impose de disposer d'un outil de plaidoyer et de sensibilisation « afin de mieux capter les financements innovants à l'instar du crédit carbone et du fonds vert climat ».

Fondée lors du Sommet mondial du développement durable de Johannesburg en 2002, Energy 4 Impact cherche à réduire la pauvreté en Afrique grâce à un accès accéléré aux produits et services énergétiques modernes. Au Sénégal, elle coordonne depuis 2015 la mise en œuvre de deux initiatives financées par le réseau « Energia » et le réseau international sur le genre et les énergies durables : le programme Women economic empowerment (Wee) et Advocay pour l'intégration du genre dans les politiques et programmes énergétiques. Les résultats obtenus ont permis d'améliorer l'accès à l'énergie pour plus de 36 000 personnes au cours des trois dernières années.